Elbistan Belediyesi, camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı

Çin'de başlayıp tüm dünyayı saran koronovirüsle ilgili tedbirler yurt genelinde alınmaya devam ediyor. Elbistan Belediyesi de koronovirüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatı doğrultusunda, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında ilçedeki tüm camiler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Elbistan Belediyesi, “Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüs hastalığına karşı, belediyemizce oluşturulan ilaçlama ekiplerimiz, ilçe merkezimizde bulunan camilerde tedbir amaçlı olarak ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzurlu ve güven ortamında yapmaları için tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Zaten düzenli olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettik. Okullarımızın ve kurslarımızın tatil olması nedeni ile ilk olarak camilerimizden başladık. Gün içerisinde ibadethaneler ilaçlanırken, mesai bitiminden sonra da kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ilaçlanmaktadır. Önümüzde ki günlerde de tüm okullarımızda dezenfekte çalışmalarımız başlayacaktır. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının uyum içerisinde çalışarak erken alınan tedbirler sayesinde ülkemiz bu süreci atlatacaktır. Biz de bakanlığımızın bu tedbirlerini yerel düzeyde uygulayarak önlem almaya çalışıyoruz” denildi.