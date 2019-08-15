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Elbistan Belediyesi, bayramda 500 aileye ‘Can Kulağı’ oldu

Elbistan Belediyesi tarafından, sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu yıl ilk kez hayata geçirdiği ‘Can Kulağı’ projesi kapsamında yaklaşık 500 aileye kurban eti ulaştırıldı.

Elbistan Belediyesi, bayramda 500 aileye ‘Can Kulağı’ oldu
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Elbistan Belediyesi’nin, ilçedeki dernek ve vakıflarla birlikte düzenlediği ‘Can Kulağı’ adlı sosyal sorumluluk projesi ile vatandaşlardan toplanan kurban payları, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bu bayram ilk kez hayata geçirilen proje kapsamında kurban payları, Elbistan Belediyesi Aşevi’nde toplandı. Bayramın 4 günü boyunca vatandaşların getirdiği kurban payları, özenle paketlendikten sonra ilçenin değişik mahallelerindeki başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 ailenin kapısına kadar götürülerek teslim edildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, başlattıkları projeye destek olarak kurban bereketini paylaşan Elbistanlılara teşekkür etti.

Mazlumun ve yetimin duasını almanın önemine değinen Başkan Gürbüz, “Bu bayram özel bir sosyal sorumluluk projesini başlatmıştık. Bayramın birinci gününden itibaren vatandaşlarımızın kurban payları belediyemize ait aşevinde toplandı. Projemizin adı gibi mazluma ve yetime can kulağı olmak isteyen vatandaşlarımızın kurban payları, steril ortamda paketlendi ve daha önceden belirlenen ailelerimizin kapısına kadar götürülerek teslim edildi.  Biz, veren el ile alan el arasında manevi bir köprü oluşturduk. Mazlumun ve yetimin yüzlerinin gülmesine vesile olduk. Can Kulağı projemizle kurban bereketini paylaşarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına katkı sunan tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki Kurban Bayramı’nda da aynı şekilde projemizi devam ettireceğiz” dedi.

 


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Vatandaş 1 hafta önce

Allah razı olsun emeği geçenlerden

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kerim 1 hafta önce

Ramazandada aynen öyle can kulağı oldunuz.

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