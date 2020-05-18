Elbistan Belediyesi, asrın ozanı Mahzuni Şerif’i türküleriyle andı

Elbistan Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Mahzuni Şerif’i anma konserinde, memleketindeki birçok hemşerisinin evine dillere pelesenk olan türküleriyle konuk oldu.

17 Mayıs 2002’de hayatını kaybeden Aşık Mahzuni Şerif, uzun bir aradan sonra memleketinde anıldı. Pandemi virüsü nedeniyle Elbistan Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile yapılan konsere binlerce vatandaş katıldı. Aşık Tekini ve Umut Kuyumcu’nun katıldığı anma programı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediyesi’ne teşekkür mesajı yayımladı.

Elbistan Belediyesi organizasyonunda 17 Mayıs Pazar günü Mükrime Hatun Kültür Evi’nde düzenlenen Aşık Mahzuni Şerif’i anma programı, pandemi nedeniyle Elbistan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Programa katılan sanatçılar Aşık Tekini ve Umut Kuyumcu, Aşık Mahzuni Şerif’in türkülerini seslendirdi. Düzenlenen konsere başta Elbistan olmak üzere il dışından da binlerce vatandaş katılarak programı izledi.

Konser öncesi kısa bir açılış konuşması yapan Aşık Tekini, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e bu tür etkinlikler için teşekkür etti. Tekini, “Değerli Elbistanlı hemşerilerimiz ve bizleri il dışından izleyen dinleyicilerimiz sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu gün Aşık Mahzuni Şerif’in 18’inci ölüm yıl dönümü. Bu topraklardan gelmiş geçmiş tüm sanatçıların ruhları şad olsun. Buradan Aşık Mahzuni Şerif’i saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bu yıl ilk oldu. Maalesef pandemi nedeniyle evlerimize hapsolmuş durumdayız. Bizler de elimizde ki teknolojik imkânları kullanarak böyle bir program yapma kararı aldık. Bu kararı Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e ilettiğimizde her türlü desteği verebileceklerini ifade etti ve bizlere bu ortamı sağlayarak sizlerle buluşturdu. Kendisine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Yine bu konserimiz için teşekkür mesajı yayınlayarak bizlere desteklerini sunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a ve CHP Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ali Öztunç’a canı gönülden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ünal ve Öztunç’tan teşekkür mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, anma programı için Elbistan Belediyesi’ni sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla tebrik etti.

Ünlü ozanı, en çok bilinen türkülerinden olan ‘İşte gidiyorum çeşm-i siyahımı’ duyduğu 5 yaşında tanıdığını belirten Ünal, “Elbistan’da “İşte gidiyorum çeşm-i siyahımı” ilk dinlediğimde beş yaşındaydım, çimenlerin üzerine oturmuş, kucağında sazı ile kendinden geçmiş bir ozanı dinliyordum. Bir duygu denizinde büyülenmiş gibiydim. Anma programı için Elbistan belediyesini tebrik ediyorum” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Elbistan Belediyesi’nin canlı yayını esnasında mesaj atarak, “Dilinize sağlık teşekkür ederim, sizleri selamlıyorum” ifadesini kullandı.

Ünal ve Öztunç’tan teşekkür mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, anma programı için Elbistan Belediyesi’ni sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla tebrik etti.

Ünlü ozanı, en çok bilinen türkülerinden olan ‘İşte gidiyorum çeşm-i siyahımı’ duyduğu 5 yaşında tanıdığını belirten Ünal, “Elbistan’da “İşte gidiyorum çeşm-i siyahımı” ilk dinlediğimde beş yaşındaydım, çimenlerin üzerine oturmuş, kucağında sazı ile kendinden geçmiş bir ozanı dinliyordum. Bir duygu denizinde büyülenmiş gibiydim. Anma programı için Elbistan belediyesini tebrik ediyorum” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Elbistan Belediyesi’nin canlı yayını esnasından mesaj atarak, “Dilinize sağlık teşekkür ederim, sizleri selamlıyorum” ifadesini kullandı.