Elbistan Belediyesi, asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor

Yama çalışmaları ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz çalışmaları sonrası deforme olan yollarımızda yama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Özellikle bahar ayının gelmesi ile birlikte bu çalışmalarımız daha da hızlanarak devam etmektedir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, Çarşı Atik Camii civarı, Cumhuriyet Meydanı civarı, Türk Köyü Yolu ve Tapu Kadastro civarında asfalt yama çalışmalarını sürdürmektedir. Çok kısa bir süre zarfında ilçemiz genelinde yama çalışmalarımız tamamlanmış olacaktır” ifadelerine yer verildi.













