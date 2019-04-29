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Elbistan Belediyesi, asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor

Elbistan Belediyesi, ilçe genelinde özellikle doğalgaz hattı geçtikten sonra bozulan yerler olmak üzere birçok noktada asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Elbistan Belediyesi, asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor

Yama çalışmaları ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz çalışmaları sonrası deforme olan yollarımızda yama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Özellikle bahar ayının gelmesi ile birlikte bu çalışmalarımız daha da hızlanarak devam etmektedir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, Çarşı Atik Camii civarı, Cumhuriyet Meydanı civarı, Türk Köyü Yolu ve Tapu Kadastro civarında asfalt yama çalışmalarını sürdürmektedir. Çok kısa bir süre zarfında ilçemiz genelinde yama çalışmalarımız tamamlanmış olacaktır” ifadelerine yer verildi.

 





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ahmet 3 hafta önce

Secim oncesi sicak asfalt yapıldı secim sonrası yamaya devam

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Muhammet 3 hafta önce

Yamayı bırakın artık yenileyin.Seçime 15 gün varken nasıl hem Büyükşehir, hem Elbistan belediyesi sürekli asfalt yapıyordu kaldığı yerden devam edilsin 5 yıl 10 ay kalana kadar bu yamalı zikzaklı yollar mi kullanılacak.Yollar yapılsın semt parklari onarilip temizlensin.Kaldırımlar yayalara acilsin tabureler içeriye alınsın.Yeni yollar yeni caddeler bulvarlar acilmayacaktir bari olanlar duzenlensin temizlensin.Çok şey istemiyoruz yüzlerce işcinin çalıştığı bir kurumdan temizlik istiyoruz

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Vatandaş 3 hafta önce

Yapmaz olun,araçlarda ne ön düzene kaldı ne amartisör,

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sami 3 hafta önce

nereleri yapıyorlar biz hiç görmüyok...

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Vatandas 3 hafta önce

Alkislanacak bir durum gözlerimiz yasardi

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Vatandaş 3 hafta önce

Anca yama yaparlar yamada olmasa yollardan hiç geçilmez.

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Emir 3 hafta önce

Belediyemize tsk.ama yama yapan arkadaşlar yamaları normalin üstünde yapıyorsunuz çukurdan bi farkı kalmiyo daha zararlı bir hal aliyor.lutfen biraz daha dikkat.pinarbasi caddesi yol çok berbat oralarda yama yapılmış yapılmasa daha iyi sezon aciliyo

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Ahmet Özdemir 3 hafta önce

Yama yama nereye kadar birtürlü doğru durst bir yollara kavuşamadık bir zamanlar tozu çamuru

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