Elbistan Belediyesi asfalt robotu ile yama dönemi başlattı

Hem yaz hem de kış aylarında da çalışma özelliği bulunan yama robotunun, genel asfaltlama sezonu başlayana kadar acil müdahale gereken noktalarda kullanılması planlanıyor.

Yama robotunun, ilçedeki ana cadde ve sokaklarda kullanılmaya başlandığını bildiren Elbistan Elbistan Belediyesi, çalışmaların kesim işlemi tekniğine uygun şekilde yapıldığının bilgisini aktardı.

Asfaltın donma süresini uzatıyor

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüse karşı ilçemiz genelinde her türlü mücadeleyi veren belediyemiz, diğer hizmetleri de aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ulaşım ağında aksamalar yaşanmaması için asfalt yama hizmetlerine start verdi. Asfalt yama çalışmalarının daha iyi yürütülmesi ve işlemlerinin profesyonelce yapılabilmesi amacıyla asfalt yama robotunu bünyemize kattık. Asfalt yama robotu hem yaz hem de kış aylarında kullanılabilecek. Daha önce araç üzerinde en fazla 3 saat bekletilen asfalt, asfalt yama robotu sayesinde daha uzun süre muhafaza edilecektir. Asfalt yama robotu tertibatında bulunan rezistanslar yardımı ile arıza veya benzeri durumlarda asfaltın donması önlenecektir” denildi.

Genel asfaltlama dönemi başlayacak

Genel asfaltlama sezonunun önümüzdeki günlerde başlayacağının da bilgisi verilen açıklamada, “Bu araç sayesinde meydana gelen aşınma, çökme gibi bozuklukları zaman ve işgücünden tasarruf ederek pratik bir şekilde en kısa sürede giderilecektir. Tespit ettiğimiz yama yapılacak alanlarda kesim işlemi tekniğine uygun şekilde yapılarak temizlenmekte ve yama malzemesi serilmektedir. Daha sonra silindirle sıkıştırma işlemi yapılarak trafikteki riski asgariye indiriyoruz. Çok kısa bir süre zarfında da genel asfaltlama sezonumuz başlayacaktır. Sizlere daha iyi hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstermek birinci önceliğimizdir. Koronavirüse karşı mücadele verdiğimiz bu günlerde bu tür çalışmalarımızı da aksatmadan devam edeceğiz”

İhtiyaç halinde kombine bir makine elde edilebilir

Yama robotunun ihtiyaç duyulması halinde birçok alanda kullanılacağı ifade edilen açıklamanın devamında, “Asfalt yama robotu yılın her ayında asfalt yapabileceği gibi arkasına takılacak tuz serpme aparatı sayesinde de yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı kış aylarında tuzlama aracı olarak da kullanılabilecektir. Ayrıca aracın ön kısmında kar küreme bıçağı takılarak kombine bir makine elde edilebilme kabiliyetine sahiptir.



İzinsiz asfalt kesmeye ceza yazılacak

Bir konuda halkımızı ve diğer kurumlarımızı uyarmak zorundayız. Belediyemizden izin alınmadan asfalt üzerinde yapılan kesimlere metrekare bazlı cezai işlem uygulanacaktır. Bu nedenle asfalt üzerinde zaruri çalışmalar yapılmadan belediyemizden izin alınmasını önemle rica ediyoruz” denildi.







