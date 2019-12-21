Elbistan Belediyesi, Araç Takip Sistemi kurdu

Elbistan Belediyesi bünyesindeki hizmet araçlarının, çalışma programı dışına çıkmamalarını sağlayacak Araç Takip Sistemi uygulamasının, hizmet kalitesini artırması hedefleniyor. Araçların günlük veya dönemlik olarak yaptıkları toplam kilometrelerinin de kaydedilebildiği uygulamada detaylı raporlamalar sayesinde araçlar ve sürücüler üzerindeki denetim artırılacak ve yakıttan önemli oranda tasarruf sağlanabilecek. Trafik cezalarının da azaltılması amaçlanan uygulama ile araçların periyodik muayeneleri, kaç kilometre hızla gittiği, sigorta ve egzoz emisyon ölçüm bitiş tarihleri de sisteme girilerek olası gecikmelerin önüne geçilebilecek. Sistem, internete açık olacak ve her bilgisayardan kullanıcı yetkilerine göre izlenebilecek.

Araç Takip Sistemi hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kurumumuza ait tüm araçları amaçları doğrultusunda ilçeye daha iyi hizmet yapması için bu sistem kuruldu. Harita üzerinde sahada faaliyet yürüten araçların izlenmesini, denetlenmesini, verimliliğini, takibini hangi şoför tarafından kullanıldığını detaylı raporlama yapan sistemi oluşturduk. Bu sistemle sahadaki verimliliği artırarak beraberinde yakıtta israfın da önüne geçilmesini sağlayacak” ifadelerine yer verildi.