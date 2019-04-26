Elbistan Belediyesi, ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor

Bahar ayının gelmesi ile birlikte yol kenarın kaldırımlarında bulunan ağaçlar, trafik akışının daha sağlık sağlanması ve vatandaşların daha rahat yürüyüş yapmaları amacı ile budanmaya başlandı.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaklaşık iki hafta önce yol kenarı kaldırımlarında başlayan ağaç budama çalışmalarımız Pınarbaşı Mahallemiz ve Kışla Caddemizde tamamlanmış olup, Hacı Esat Efendi caddesinde devam ediyor. Özellikle trafik akışının daha sağlık sağlanması ve vatandaşlarımızın kaldırımlarda daha rahat yürümesi ile başlatılan bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de tüm mahallelerimizde devam edecektir. Çalışmalar çevreyi kirletmeden titizlikle devam etmekte olup, vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” denildi.







