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Elbistan Belediyesi, ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor

Elbistan Belediyesi ekiplerince yol kenarı ve kaldırımlarında bulunan ağaçlarda budama çalışmaları yapılıyor.

Elbistan Belediyesi, ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor

Bahar ayının gelmesi ile birlikte yol kenarın kaldırımlarında bulunan ağaçlar, trafik akışının daha sağlık sağlanması ve vatandaşların daha rahat yürüyüş yapmaları amacı ile budanmaya başlandı.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaklaşık iki hafta önce yol kenarı kaldırımlarında başlayan ağaç budama çalışmalarımız Pınarbaşı Mahallemiz ve Kışla Caddemizde tamamlanmış olup, Hacı Esat Efendi caddesinde devam ediyor. Özellikle trafik akışının daha sağlık sağlanması ve vatandaşlarımızın kaldırımlarda daha rahat yürümesi ile başlatılan bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de tüm mahallelerimizde devam edecektir. Çalışmalar çevreyi kirletmeden titizlikle devam etmekte olup, vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” denildi.



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Yusuf 4 hafta önce

Kolay gelsin,ellerinize sağlık.Ancak,budama sırasında dükkanların önünü açmak yada birilerine yakacak olsun kaygısıyla kesilmesin

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hakan 4 hafta önce

daha rahat vüyürüyüş için budama ne demek yürürken dallara mı değiyoruz. elektrik telleri için kesiliyor deyinsene o kadar fatura ödüyoruz şu telleri yerin altına alında ağaçlar kesilmesin

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Muhammet 3 hafta önce

Ağaç budama tamam da sayın belediye yetkilileri semt parklarinin acınası haline neden el atılmıyor.pislik almış başını gidiyor banklar serseriler tarafından parçalanmış.yeşillikler yok olmuş.amiyane olacak ama yapmak kadar korumak da önemli.Tamam belediye kadroları yeni seçildi vaadediken yatırımlar 5 yıl süreyle geçerli ama şehrin heryeri pislik içinde yollar parklar heryer yaşanmaz halde lütfen birazcık temizlik.

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Merhaba 3 hafta önce

Ağaç lar kaldırım ı kaplamis. Kökten kesin gitsin. Esnaf dükkanı dışarı taşımış yürümek çok zor. ...

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Hakan yıldırım 3 hafta önce

Sayın belediye yetkilileri elinize sağlıkta temizliğinde yapsanız keşke olanca dalı bedeni nereye atacağımı bilemedim

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Obalı 3 hafta önce

Allah belanızı versin kökünden kesinde ağaç larda kurtulsun yazıl elektirik teli tabela icin kesiyorsanız o kestiginiz ağaçlar budak isteyen cins değil

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