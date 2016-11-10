“Elbistan Belediyesi 92 mahalleye hizmet veriyor”

Elbistan Belediyesi, hizmet programında yer alan asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehir içi mahalleler başta olmak üzere, bölge hastanesinin de çevre düzenlemesi yapılarak, asfaltlaması tamamlandı.

Büyükşehir Kanunu sonrası sorumluluk sahasındaki mahalle sayısı 14’ten 92’ye çıkan Elbistan Belediyesi, tüm mahallelerde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Yapılan asfalt çalışmaları ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile yaklaşık 6 aydır ilçemiz genelinde ve ilçemize bağlı 92 mahallede asfalt çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle yazın toz, kışın çamur ile anılan Elbistan’ımız da ilk 5 yıllık dönemimiz ile birlikte ikinci 5 yıllık sürenin yaklaşık üçüncü yılında kilometrelerce sıcak asfalt dökerek bu anlayışı sonlandırdık.

2014 yılındaki Büyükşehir Kanunu ile 14 olan mahalle sayımız 92’ye çıkmıştır. Bu 92 mahallemizde de ayrım gözetmeksizin sıcak asfalt dökülmüş, hatta mahallelerimize bağlı arazi yollarında dahi stabilize yol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan son zamanlarda havalarında müsaade etmesi ile birlikte asfalt çalışmasına ara verilmemiş, 3 ayrı vardiya ile 24 saat asfaltlama çalışmaları devam etmektedir.

Önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan bölge hastanemizin çevresinde de her türlü bakım-onarım, çevre düzenlemesi yapılarak tüm giriş-çıkış yolları sıcak asfalt ile kaplanmıştır. Bu çalışmalarımız ile birlikte özellikle mahalle muhtarlarımız ile vatandaşlarımızdan teşekkür ve takdir kazanmıştır.”



