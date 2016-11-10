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“Elbistan Belediyesi 92 mahalleye hizmet veriyor”

Elbistan Belediyesi, hizmet programında yer alan asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehir içi mahalleler başta olmak üzere, bölge hastanesinin de çevre düzenlemesi yapılarak, asfaltlaması tamamlandı.

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“Elbistan Belediyesi 92 mahalleye hizmet veriyor”

Elbistan Belediyesi, hizmet programında yer alan asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehir içi mahalleler başta olmak üzere, bölge hastanesinin de çevre düzenlemesi yapılarak, asfaltlaması tamamlandı.

Büyükşehir Kanunu sonrası sorumluluk sahasındaki mahalle sayısı 14’ten 92’ye çıkan Elbistan Belediyesi, tüm mahallelerde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Yapılan asfalt çalışmaları ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile yaklaşık 6 aydır ilçemiz genelinde ve ilçemize bağlı 92 mahallede asfalt çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle yazın toz, kışın çamur ile anılan Elbistan’ımız da ilk 5 yıllık dönemimiz ile birlikte ikinci 5 yıllık sürenin yaklaşık üçüncü yılında kilometrelerce sıcak asfalt dökerek bu anlayışı sonlandırdık.

2014 yılındaki Büyükşehir Kanunu ile 14 olan mahalle sayımız 92’ye çıkmıştır. Bu 92 mahallemizde de ayrım gözetmeksizin sıcak asfalt dökülmüş, hatta mahallelerimize bağlı arazi yollarında dahi stabilize yol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan son zamanlarda havalarında müsaade etmesi ile birlikte asfalt çalışmasına ara verilmemiş, 3 ayrı vardiya ile 24 saat asfaltlama çalışmaları devam etmektedir.

Önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan bölge hastanemizin çevresinde de her türlü bakım-onarım, çevre düzenlemesi yapılarak tüm giriş-çıkış yolları sıcak asfalt ile kaplanmıştır. Bu çalışmalarımız ile birlikte özellikle mahalle muhtarlarımız ile vatandaşlarımızdan teşekkür ve takdir kazanmıştır.”

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hüseyin 2 ay önce

şu tki sitelere giden yol varya paksoyun eviniin ordan orayayada bi zahmet bi asvalt dökseniz yıllardır öyle bekliyor, ayrımcılık yapıldığını düşünmek istemiyorum sayın yetkililerrr

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mahalle sakini 2 ay önce

sekili catddesine neden bakmıyor sekili caddesi afşin nemibahlı başkanımız lütfen gelin bakın

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Misafir Avatar
elbistan 2 ay önce @mahalle sakini

sekilide caddesinde müteahitler yol mu koydu orda ????

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Selçuk POLAT 2 ay önce

Yetkililere sesleniyorum. Karaelbistanın en düzenli bölgelerinden olan Yesealtı olarak bilinen eski Cumhuriyet mahallesine de sıcak asfalt yapılmalı. Sadece orta yola yapılan kaldırım ile hizmet verildiği zannedilmesin. Zaten yapılacak 6 sokak ile bir alt yol var. Bahsettiğim yerin yeni hastane ile arasında sadece elbistan ana yolunun olduğunu belirtmek isterim. Hazır oraya kadar gelmişken bir zahmet mahallemize de uğrayın...

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Misafir Avatar
CELAL ALKAYA 1 ay önce @Selçuk POLAT

Aynen Öyle Abicim Yollar berbat hele de sokak araları.

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MEHMET 2 ay önce

Durmuş küçük oy isterken iktidarla kol kola diyordu iktidardan hiç bir hizmet alamadı, Elbistanı 10 sene geri götürdü,istifa edip elbistanı geliştirebilecek kişilerin önünü açmalı yeter Elbistana zarar verdiği asfalt yapmayla belediye başkanlığı olmaz..

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KÖYLÜ 2 ay önce

SAYIN BAŞKAN BU SÖGÜTLÜ MAHALLESİNİN SOKAKLARINA NEZAMAN SIRA GELECEK ÇOK BEKLEYECEKMİYİZ ŞAİRİMİZ HACIHASAN AMCA GÜZEL HİCİVLER SONRA SAYGILAR

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Selçuk 2 ay önce

Eski best tv binası önü yeşilyurt mah. fatin rüştü zorlu caddesi rezil bir halde belediye ye 3 defa söylediğimiz halde 2 tane yama yaparak daha rezil ettiler

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Osman 1 ay önce

Şekili mahallesine neden gelinmiyor

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vatandaş 2 ay önce

Sayın yetkililer orhangazi mahallesinde hemen hemen her yer yapıldı KODALIsokak hala yapılmadı ben bu mahallede doğdum büyüdüm yıllardır muhtar aynı iş sıfır ayrımcılık yapılıyo diyecem artık yıllardır KODALLI sokak sıcak asfalt nedir görmedi köyleri yaptınız elbistanın içindeki mahalle duruyo yetkililer bi el atın artık bi zahmet

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