Elbistan Belediyesi, 8 otoparkla trafik sorununa neşter vurdu

40 adet otopark projesinin tamamlanması ile 5 bin araçlık kapasiteye sahip olacak olan otoparklar sonrası, şehir trafiğinde yaşanan yoğunluğun büyük oranda önüne geçilecek.

Yapılan otoparklar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemizin uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlarının başında gelen parklanma ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek için 40 adet otopark çalışması başlatmıştık. İlk olarak şehir trafiğinin nerelerde yoğunlaştığını tespit ettik. Daha sonra bu yoğunluk yaşanan bölgelerde belediyemize ait yerleri belirledik. Otopark noktalarını seçerken dikkat ettiğimiz en önemli konu ilçemizin ana arterlerinden giren aracın şehrin merkezine en yakın otoparka park etmesi ve vatandaşlarımızın şehir merkezine daha kolay ulaşımını sağlamaktı. Bu amaçla Ulu Camii civarına 2 adet, Himmet Baba Camii yanına 1 adet, eski Cela Garajına 1 adet, KASKİ karşısına 1 adet, Fatih İlköğretim Okulu yanına 1 adet, Nehir Konakları yanına 1 adet ve Selçuklu Sofrası yanına 1 adet olmak üzere 8 adet otoparkımız tamamlanmıştır.

Bu otoparklarımız yaklaşık bin araçlık bir kapasiteye sahip ve ücretsizdir. Kısa bir zaman zarfında da diğer otoparklarımız tamamlanarak hizmete açılacaktır. Vatandaşlarımızdan da bu otoparkları kullanarak şehir trafiğinin yoğunluğunun önüne geçmelerini önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.











