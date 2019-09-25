Elbistan Belediyesi, 7 mahalle ve 16 farklı noktada çalışıyor

Elbistan Belediyesi gelen talepler doğrultusunda şehrin üst yapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 7 mahalle ve 16 farklı noktada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Elbistan Belediyesince 16 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmaların detayları ile ilgili de bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde Pınarbaşı Mahallesi, Kızılcaoba Mahallesi, Güneşli Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Ceyhan Mahallesi, Kümbet Mahallesi ve Malatya Caddesi olmak üzere 7 mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mahallelerde sıcak karışım asfaltlama, yama çalışması, asfalt kazıma, camii temeli kazımı, metruk bina yıkımı, sahil yolunda yol genişletme çalışması, istinat duvarı örülmesi, kaynarca bent yapımı, kaynarca temizliği, Ceyhan Nehri kanal temizliği, Ulu Camii kent meydanı yapımı, Kıral Camii otopark yapımı, kent meydanı otopark yapımı, bordür ve yağmur oluk değişimi, rögar kapaklarının düşürülmesi, park ve bahçe bakım çalışmaları yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.







