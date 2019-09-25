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Elbistan Belediyesi, 7 mahalle ve 16 farklı noktada çalışıyor

Elbistan Belediyesi’ne bağlı ekipler şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 7 mahalle ve 16 farklı noktada şehrin ihtiyaçları gideriliyor.

Elbistan Belediyesi, 7 mahalle ve 16 farklı noktada çalışıyor
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Elbistan Belediyesi gelen talepler doğrultusunda şehrin üst yapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 7 mahalle ve 16 farklı noktada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Elbistan Belediyesince 16 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmaların detayları ile ilgili de bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde Pınarbaşı Mahallesi, Kızılcaoba Mahallesi, Güneşli Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Ceyhan Mahallesi, Kümbet Mahallesi ve Malatya Caddesi olmak üzere 7 mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mahallelerde sıcak karışım asfaltlama, yama çalışması, asfalt kazıma, camii temeli kazımı, metruk bina yıkımı, sahil yolunda yol genişletme çalışması, istinat duvarı örülmesi, kaynarca bent yapımı, kaynarca temizliği, Ceyhan Nehri kanal temizliği, Ulu Camii kent meydanı yapımı, Kıral Camii otopark yapımı, kent meydanı otopark yapımı, bordür ve yağmur oluk değişimi, rögar kapaklarının düşürülmesi, park ve bahçe bakım çalışmaları yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.



 

 

 

 


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Elbistanlı 6 saat önce

pancar koop önündeki yol hep silindir izi silindiri kullanan şoför biraz daha dikkatli fren yapsa o dalgalar oluşmaz o kadar para harcanıyor silindiri süren kişi bence o işi tam yapamıyor. agır agır kullanacak hızlı gidip fren yaptığında silindirin onünde asfalt toplanıyor bu yüzden yapılan yol dalgalı dalgalı yapıyorsanız bu işi güzel yapın.

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Doğan 3 saat önce

Asfalt için teşekkürler fakat en son iş silindiri kulanan kişinin maharetine bağlı düzgün sıkıştırma olmuyor yolda silindir izi dalga kalıyor bu kadar emek para boşuna olmasın.

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Sinan 7 saat önce

Başkanımızı bu tempolu çalışmasından dolayı kutlarım. İnşAllah görev süresi boyunca devam eder Elbistan hakkettiği konuma gelene kadar mücadeleye devam.

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Hakkı Demir 6 saat önce

Allah Razı Olsun Başkandan Böyle Çalışmaları devam ederse 5 yılda Elbistan Elbistan olur. İnşAllah Teşekkürler Başkanım.

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Vatandaş 5 saat önce

Esentepe mahallesi akbaş caddesine ne zaman gelinecek acaba koskoca caddeye. Ne otobüs geliyor ne başka birşey en önemlisi de caddenin sonun imar olmaması İMAR NE ZAMAN GELECEK Sn. GÜRBÜZ

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Hayati 4 saat önce

Pınarbaşı caddesinde trafik ışıkları yok çok yoğun ve işlek bir cadde çocuk ve yaşlılar karışdan karşıya geçmekte zorlanıyor çokta kaza oluyor

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Vatandaş 4 saat önce

10 yıldır elbistana tirafik ışığı yapılmadı olanlarda doğru düzgün calismiyor

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Akbaş CD seslenen bı vatandasim 4 saat önce

Bu Esentepe akbaş CD bu 7 mahallenin için de varmı yoksada 8 olsun yazli kişli sıkıntı yollarımız her gelen soz veriyo ama söz unutulup gidiyo noterden sözleşmeli yazılı evrakmi alak yapın şuralari artık yetet

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