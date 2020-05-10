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Elbistan Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı

Elbistan Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında uzun sürenin ardından ilk kez sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Elbistan Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı
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Elbistan Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında uzun sürenin ardından ilk kez sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında yaklaşık iki aydır evden dışarı çıkamayan vatandaşlar bu gün ilk kez sokağa çıkarak güneşli günün tadını çıkardı.
Elbistan Belediyesi yaşlı vatandaşların maske sorunu yaşamaması için şehrin değişik noktalarına stant kurarak tıbbi maske dağıtımı yaptı.
Belediyenin dağıttığı maskeleri takan vatandaşlar serbest dolaşımın tadını çıkardı.
Elbistan Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar: “Uzun süredir ilk kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sokağa çıktığımız gün belediyemizin bizleri düşünerek maske dağıtması bizleri sevindirdi. Bu davranış belediyemizin bize ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Elbistan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise: “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak, uzun sürenin ardından sokağa çıkan vatandaşlarımızın maske sorunu yaşamamaları için şehrimizin çeşitli noktalarına kurduğumuz stantlarda maske dağıtımı yapıyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte ilçemizde her türlü tedbiri alıp, vatandaşlarımızın da ihtiyacının giderilmesi için önemli bir görev üstlendik. Bugün de yaşlılarımız için seferber olduk. İki aylık kısıtlamanın ardından ilk kez sokağa çıkan vatandaşlarımız perişan olmasın, günü istedikleri gibi geçirebilsinler diye her türlü tedbiri aldık. İnşallah tez zamanda bu beladan kurtulup bütün vatandaşlarımızla birlikte sosyal yaşama dönmeyi arzuluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yerel Manşetler
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