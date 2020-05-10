Elbistan Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı

Elbistan Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında uzun sürenin ardından ilk kez sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı. Elbistan Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında uzun sürenin ardından ilk kez sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında yaklaşık iki aydır evden dışarı çıkamayan vatandaşlar bu gün ilk kez sokağa çıkarak güneşli günün tadını çıkardı.

Elbistan Belediyesi yaşlı vatandaşların maske sorunu yaşamaması için şehrin değişik noktalarına stant kurarak tıbbi maske dağıtımı yaptı.

Belediyenin dağıttığı maskeleri takan vatandaşlar serbest dolaşımın tadını çıkardı.

Elbistan Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar: “Uzun süredir ilk kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sokağa çıktığımız gün belediyemizin bizleri düşünerek maske dağıtması bizleri sevindirdi. Bu davranış belediyemizin bize ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.