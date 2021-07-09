Elbistan Belediyesi, 6 sosyal tesisi 3 yıllığına kiralayacak

Elbistan Belediyesi, belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda Pınarbaşı mesire alanı, Pınarbaşı Millet Bahçesi ve lokanta ile çay bahçesi vasfındaki 6 işyerini 3 yıllığına kiralayacak. İhale, açık artırma usulü ile yapılacak.

Kiralanacak tesislerden biri Pınarbaşı mesire alanındaki Kayadibi Sosyal Tesisleri olacak. Tesisin yıllık kirası için 60 bin lira muhammen bedel belirlendi. Pınarbaşı Gülbahar Hatun Sosyal Tesisleri’nin yıllık kirası ise 50 bin lira olarak tespit edildi. Pınarbaşı Millet Bahçesi’nde ise 2 adet işyeri kiralanacak. Bu işyerlerinin kiralama bedelinin de 50 ve 60 bin lira olacağı belirtildi. Öğretmenevinin eski yazlık bahçesindeki Çınaraltı Sosyal Tesisleri’ndeki lokanta ve çay bahçesi bölümü de aynı şekilde kiralanacak. Bu bölümler için de 50 ve 60 bin lira kira istenecek.

Söz konusu ihaleler, Elbistan Belediyesi Meclis Salonu’nda 28 Temmuz’da yapılacak. Taşınmazların 3 yıllık kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacak. İhaleye katılmak isteyenler, 1 yıllık muhammen bedeli üzerinden yüzde 3 oranındaki geçici teminat verecek. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (1 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde 6 oranında kesin teminat alınacak. İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, kira sözleşmesini imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorunda olacak.