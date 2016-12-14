Elbistan, beklenen karla beyaza büründü

Hakan Ceran-Elbistan’da kurak geçen sonbaharın ardından beklenen kar, ilçeyi adeta beyaz örtü ile kapladı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıksız devam etti. Gün içinde de zaman zaman etkisini gösteren kar nedeniyle, ilçe genelindeki okullar tatil edilirken, tipi ve fırtına ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Çiftçilerin umut olarak gördüğü kar yağışına en çok sevinenler ise, çocuklar oldu. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, parklarda gönüllerince kartopu oynayıp eğlenirken, kızaklarla kaymayı da ihmal etmedi.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece itibariyle Elbistan’a ulaştı. Akşam saatlerinde başlayan ve ilçe merkezinde ara ara devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden yağışla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15-20 santimetreyi buldu.

Sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi’ne bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında kalan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Şubesi ekipleri de sabahın ilk saatlerinden itibaren kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

İlçeyi diğer illere bağlayan yollarda da Karayolları 58. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Yollardaki buzlanma ve kar yağışı beraberinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşanmasına neden oldu. Elbistan-Nurhak karayolunun Barış Mahallesi kesiminde yoğun tipi nedeniyle kayan ve yoldan çıkan araçların yardımına yol temizleme çalışması yapan ekipler yetişti. Karayolları 58. Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Darıca, Elbistan-Nurhak, Elbistan-Darende ve Elbistan-Göksun yollarında kar küreme ve temizlik yapıyor. Özellikle Elbistan-Darıca ile Elbistan-Nurhak karayolunda tipinin etkili olduğu öğrenilirken, görüş mesafesinin de sürücüleri zorlayacak şekilde düştüğü bildirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler de Elbistan-Göksun karayolundaki yoğun tipi nedeniyle özellikle büyük araçları zincirsiz ya da kış lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda kontrol noktası oluşturan trafik polisleri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kar yağışından Nurhak ve Ekinözü ilçeleri de nasibini aldı. Her iki ilçede de kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreliğine tatil edildi. Her iki ilçede de kapanan mahalle yollarının açılması için ekiplerin yoğun mücadele ettiği bildirildi.

Büyükşehir ekipleri seferber oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının yüksek kesimlerde 10 santimetreyi aştığını ifade ederek, kapalı mahalle yolunun bulunmadığını söyledi.

Kış tedbirleri kapsamında, kar yağışının etkili olduğu bölgelere ekiplerin daha önceden yerleştirildiğini ifade eden Derinöz, “Kar yağışı nedeniyle kapalı mahalle yolumuz bulunmuyor. Ancak, Karahasanuşağı bölgesi ve Höblek bölgesinde tipi etkili olduğu için ekiplerimiz aralıksız olarak yolları açıyorlar. Kış tedbirleri kapsamında ekiplerimizi bölgelere daha önceden yerleştirmiştik. Merkezden müdahale yerine, yerinden müdahalede bulunuyoruz. Şuan itibarı ile kırsal mahallelerimizin yolları açık. Telsiz irtibatı ile sürekli olarak bilgi alıyoruz. Ayrıca, mahalle muhtarlarımız da yollar kapandığı taktirde bizleri bilgilendiriyor. Elbistan şehir merkezindeki sorumluluk sahamızda kalan caddelerde ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyoruz. Olumsuz bir durum bulunmuyor” dedi.

Elbistan Belediyesi kar temizliği yaptı

Elbistan Belediyesi tarafından, ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Temizlik çalışmaları hakkında Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde ilçemize düşen ilk kar öncesi oluşturulan kar ve buzla mücadele ekibimiz, meteoroloji tahminlerinin ilçemize kar yağışını bildirmesi üzerine, Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile hemen hazırlıklarını tamamlayarak, teyakkuza geçti ve sabah saatlerinde başlayan kar ile çalışmalara başladı. Çalışmalarımız iki farklı ekip ile 24 saat esasına göre devam etmektedir. Birinci ekibimizde 60 kişi oluşturularak, kaldırımların ve dar sokakların temizliği ve tuzlamasını devam ettiriyor. İkinci ekibimizde ise 5 adet jsb, 2 adet greyder, 2 adet loder ve 1 adet hem kürüme hem de tuzlama işlevini aynı anda yapan araçlar bulunmaktadır. Ayrıca kar yağışının artması durumda ise mevcut ekibimizi iki katına çıkaracak şekilde hazırlıklarımız tamamlanmıştır.”