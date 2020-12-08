Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İHL’ye tek kişilik 110 masa temin edildi

Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşegül Göçer, okula temin edilen masalar ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Okulumuza gönderilen masalardan dolayı, hemşerilerimiz Sayın Halis Şakalar ve Sayın Murtaza Bilgin’e nakliyesinde hayırsever vatandaşımız Sayın Mehmet Karataş’a okulumuz adına teşekkür ediyorum. 21.yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğine şahit oluyoruz. Gelişen eğitim sistemimizin temel yapısını oluşturan 2023 Eğitim Vizyonunun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tasarım- beceri atölyeleri kurduk. Okulumuzda zeka oyunları atölyesi, müzik atölyesi ve meslek dersleri uygulama atölyesi mevcuttur.

Temin edilen masalarla öğrencilerin ders dışı zamanlarda rahat ders çalışabilmeleri ve okuma yapabilmeleri için etüt odası, araştırma ve inceleme yapabilmek için bilişim ve teknoloji atölyesi, meslek derslerinde mesleki uygulama yapabilmek için Kuran-ı Kerim okuma atölyesi planlanmaktadır. Öğrencilerimizin, yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri geliştirecek tasarım- beceri atölyeleri oluşturmaya devam edeceğiz. Bu sayede bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır. Bununla beraber bu atölyeler, yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecektir. Öğrenciler soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından; üretimi, yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışına yönelecektir.

Eğitim; STK’ların, hayırsever vatandaşların desteği ile canlanacak. Ülkemiz, dünya ülkeleri arasında gelişim ve değişimleriyle ön sırada yer alacaktır.”













