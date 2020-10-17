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Elbistan, Azerbaycan ve Türk bayrakları ile donatıldı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı, topraklarını işgalden kurtarmak için Ermenistan'a karşı harekat başlatan kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak amacıyla caddelere Azerbaycan ve Türk bayrakları astı.

Elbistan, Azerbaycan ve Türk bayrakları ile donatıldı
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 AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı, topraklarını işgalden kurtarmak için Ermenistan'a karşı harekat başlatan kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak amacıyla caddelere Azerbaycan ve Türk bayrakları astı.
AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, dost ve kardeş Azerbaycan halkına verilen desteği göstermek amacıyla caddelere Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını söyledi. 
Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin sonuna kadar destekçisi olduklarını belirten Başkan Tıraş, Ermenistan'ın hain saldırılarında şehit olan Azerbaycan Türklerine de Allah'tan rahmet diledi.
Başkan Tıraş, "Türkiye olarak her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz. Bu dayanışmamızı bir kere daha gösteriyoruz. Can ve kardeş olarak kabul ettiğimiz Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu göstermek için şehrimizin caddelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları astık. Yüreğimiz, dualarımız Azerbaycan'la. Can dostumuz Azerbaycan, topraklarını işgal kurtaran kadar bu desteğimizi her platformda dile getireceğiz" diye konuştu.
MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan da, Azerbaycan'la Türkiye'nin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayarak, bayraklı destek çalışmasında emeği olanlara teşekkür etti.


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