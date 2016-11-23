Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi 2017 yatırım programında

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2017 bütçesi 270 milyon lira olarak kabul edilirken, 2017 programında Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi de yer aldı. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanan atıksu arıtma tesisinin inşaatına 2017 yılında başlanacağı ve 2020 tarihinde ise hizmete açılacağı belirtilirken, tesis yaklaşık 50 yıl süreyle Elbistan’a hizmet verecek.

KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2016 Kasım ayı Olağan Genel Kurulu 2. oturumunda ‘2017 Mali Yılı ve İzleyen (2018-2019) İki Yılın Bütçe Tasarısı’, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

KASKİ 2017 yılında vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin çalışmalarının yanı sıra yatırımlara da ağırlık verecek. 2017 yılı içerisinde Kahramanmaraş Atıksu Arıtma Tesisi, Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi, Menzelet Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı, Çağlayancerit İçme Suyu, Pazarcık İçme Suyu, Göksun İçme Suyu, Türkoğlu İsale Hattı, Kısık Barajı ile İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı, Ayvalı Barajı Su takviye çalışmaları gibi dev yatırımlara ağırlık verecek.

KASKİ, 2017 yılında 700 kilometre içme suyu, 500 kilometre kanalizasyon ve 160 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam bin 360 kilometre hat yapımını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi

Elbistan’ın evsel ve endüstriyel atıklarının arıtılarak Ceyhan Nehri’ne deşarjı veya tarımsal sulamada kullanılması amacıyla projesi hazırlanan Elbistan Atık Su Arıtma Tesisinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlandı. Tesisin proje bedeli 50 milyon TL olarak belirlenirken, 2017 yılı içinde tesisin inşaatının başlayacağı belirtildi.