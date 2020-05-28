Elbistan Atık Su Arıtma Tesisi için uygulama aşamasına geçildi

AB katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında entegre su yönetimi projelerinin hazırlanması için teknik yardım projesi kapsamında yapılacak olan Elbistan Atık Su Arıtma Tesisi ile birlikte Ceyhan Nehrine arıtılmadan deşarj edilen atık sular AB ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirtilen değerler sağlanarak nehrin kirlenmesinin önüne geçilecek. Karaelbistan Mahallesi’nde yer alacak tesisle birlikte kanalizasyon sisteminden çevredeki derelere deşarjı bulunan hatların toparlanması amacıyla 33 bin 48 metre hat, 862 adet muayene bacası, 133 metre dere geçişi, 6 bin 156 metre ev bağlantısı ve 615 adet parsel bacası inşa edilecek. Günümüz ve 30 yıl sonrası altyapı ihtiyaçları planlanıp 170 bin kişi kapasiteli olarak yapılacak olan tesis; Elbistan ilçe merkezi ile 20 yerleşim yerinin atık sularını arıtacak. 2047 yılı eşdeğer nüfusuna göre planlanan tesiste günlük ortalama 24 bin 602 m3 atık su arıtılacak. Ayrıca tesisten çıkan çamur susuzlaştırılıp solar kurutma yapılarak bertaraf edilecek. İhale sürecinin ardından uygulama için sahada çalışmalar başladı. İlk etapta haritalandırma çalışmalarının yapıldığı tesisle ilgili zemin etütleri ve kolektör hatlarının yapımı için de ilk kazma vurulacak.

İlçenin geleceği açısından büyük önem arz eden projenin uyulama aşamasına geçildiği bilgisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

Bakan Kurum, IPA-2 programı kapsamında ise 18 çevre altyapı projesi ve 15 teknik destek projesini daha hayata geçireceklerini ifade etti.

Aralarında Elbistan Atık Su Arıtma Tesisi’nin IPA-2 dönemi kapsamında yapılacak yatırımın toplam değerinin 335 milyon avro olacağını belirten Bakan Kurum, “Söz konusu 18 projeden Elbistan, Trabzon, Bandırma, Hakkari, Bismil, Niksar, Kastamonu ve Şırnak olmak üzere 8'inde uygulama aşamasına geçildi” açıklamasında bulundu.













