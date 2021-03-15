Elbistan, aşılamada en yüksek oranlı ilçelerden biri oldu

ıCovid-19 aşılama çalışmaları, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Elbistan’da da devam ediyor. İlk aşının 14 Ocak’ta yapıldığı Elbistan’da sağlık çalışanları, huzurevinde kalan yaşlılar ve personeller, 80 yaş ve üstü vatandaşlar ile son olarak da 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama süreci, sorunsuz bir şekilde sürüyor. Aşılama çalışmalarında özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yoğunluk verilmesi ile birlikte aşılanan kişi sayısı da hızla artıyor.

Kahramanmaraş genelinde de aşı yapılan kişi sayısı toplamda 72 binin üzerine çıktı. İl genelinde 136 bin olarak belirlenen hedef kitlenin 84 binine 1.doz Covid-19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplam aşılama oranı ise yüzde 61’i geçti. İl genelinde 12 bin sağlık çalışanı ile 800 huzurevi-bakımevinde kalanlar ile çalışanlar aşılandı. 65 yaş ve üzeri ile aynı hanedeki 60 yaş ve üzeri 116 bin vatandaştan 70 binden fazlası aşılandı. Ayrıca diğer gruplarda yer alan 1500’e yakın vatandaşa da 1.doz Covid-19 aşısı yapıldı.

İlçelere göre bakıldığında ise en çok aşılanma oranına sahip kent, Andırın oldu. Andırın’ı ise toplam 16 bin 733 kişilik hedef kitlesi ile Elbistan izledi. Elbistan’da aşılanma oranı yüzde 70’e yaklaştı. Elbistan’da yapılan aşı sayısı ise toplamda 11 bin 500 olarak hesaplandı. İlçede 65 yaş ve üzeri ile aynı hanede yaşayan 14 bin 350 kişiden ise 10 bine yakını 1.doz Covid-19 aşısını oldu.

Afşin’de 6 bin 500, Ekinözü’nde 1200 ve Nurhak’ta ise şimdiye kadar 1500 kişiye aşı yapıldı.