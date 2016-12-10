Elbistan ADSM, Eshab-ı Kehf tabloları ile süslendi

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) hasta bekleme salonları, Afşin’de bulunan Eshab-ı Kehf Mağarası ve Külliyesi tabloları ile donatıldı.

Afşin Belediyesi tarafından Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gönderilen çok sayıda Eshab-ı Kehf Tablosu, hastane yönetimi tarafından hasta bekleme salonlarına asıldı.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tahsin Öztunç, Eshab-ı Kehf’in kutsal bir mekân olduğunu ifade ederek, bölgesel bir değere ait tabloları sergilemekten mutluluk duyduklarını söyledi.