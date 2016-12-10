Elbistan ADSM, Eshab-ı Kehf tabloları ile süslendi

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) hasta bekleme salonları, Afşin’de bulunan Eshab-ı Kehf Mağarası ve Külliyesi tabloları ile donatıldı.
Afşin Belediyesi tarafından Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gönderilen çok sayıda Eshab-ı Kehf Tablosu, hastane yönetimi tarafından hasta bekleme salonlarına asıldı.
Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tahsin Öztunç, Eshab-ı Kehf’in kutsal bir mekân olduğunu ifade ederek, bölgesel bir değere ait tabloları sergilemekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Öztunç, “Afşin’de yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi, hem bizim dinimizde hem de diğer dinlerde kutsal bir mekan olarak görülüyor ve Kur’an-ı Kerim’de yer alıyor. Böylesine özel bir mekânın fotoğraflarının yer aldığı tabloları hastanemizde sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Tabloları bize gönderen Afşin Belediyesi’ne ve Başkanımız sayın Fatih Mehmet Güven’e çok teşekkür ediyorum” dedi.