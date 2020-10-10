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Elbistan ADSM, bu yıl hizmete açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) yeni hizmet binasının bu yıl içerisinde açılacağını söyledi.

Elbistan ADSM, bu yıl hizmete açılıyor
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Elbistan’da 2018 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (ADSM) sona gelindi. İl statüsüne yükseltilerek ünit sayısı 25’ten 33’e çıkarılan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) Karaelbistan Mahallesi’ndeki yeni binasında son rötuşlar yapılıyor. 6 bin 457 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni binada, ameliyathane bulunacak. Diş tedavi, protez, diş eti hastalıkları tedavisi, çocuk ağız ve diş sağlığı hizmetleri, implant uygulamaları da yapılacak.

İl genelindeki sağlık yatırımları ile ilgili olarak bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elbistan ADSM’nin 2020 yılı sonuna kadar hizmete alınacağını belirtti.

Bakan Koca, “300 yataklı Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin inşaatına başlıyoruz. 125 yataklı Pazarcık Devlet Hastanesi’ni ise 2021 yılında tamamlayacağız. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) inşaatı ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni bu yıl açacağız. Afşin Devlet Hastanesi proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere ve en kısa süre içerisinde inşaatına başlamak istiyoruz. Yörük Selim Devlet Hastanesi’ni ise yenilemek üzere 2021 yatırım programına teklif ediyoruz” açıklamasını yaptı.


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