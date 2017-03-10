Elbistan Adliyesi’nde Aile Mahkemesi kuruldu

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 2 Mart 2017 tarih ve 309 nolu kararı ile Elbistan Aile Mahkemesi kuruldu. Elbistan Aile Mahkemesi, 27 Mart 2017 tarihi itibarı ile faaliyete geçecek.

Elbistan’da aile mahkemesi bulunmadığı için bugüne kadar aile mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi davalara bakarken, 27 Mart 2017 tarihi itibarı ile Elbistan Aile Mahkemesi’nin faaliyete geçeceği belirtildi.

Elbistan Adliyesi’nde yeni kurulan aile mahkemesi, aile hukukundan doğan davalara bakacak.

Aile Mahkemesi:

Türkiye'de aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile kurulmuştur.

Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığı tarafından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görüşü alınarak kurulur. Aile mahkemeleri her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli bir asliye mahkemesi olarak kurulur.

Aile mahkemelerinin yargı çevresini kurulduğu il ve ilçenin mülki sınırları belirler. Fakat aile mahkemesinin yargı çevresi, Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından değiştirilebilir. İhtiyaca göre aile mahkemesinin birden çok dairesi kurularak daireler numaralandırılır. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bakılır.

Aile mahkemelerine, adli yargıda görev yapan, tercihen evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hâkimler arasından atama yapılır.





