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Elbistan Adliyesi’nde 2 cumhuriyet savcısı ve 2 hakimin ataması yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin yayımladığı Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi’ne göre Elbistan Adliyesi’nde 2 cumhuriyet savcısı ile 2 hakimin görev yeri değişti.

Elbistan Adliyesi’nde 2 cumhuriyet savcısı ve 2 hakimin ataması yapıldı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin yayımladığı Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi’ne göre Elbistan Adliyesi’nde 2 cumhuriyet savcısı ile 2 hakimin görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. HSK'nın internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

Kararname ile Elbistan Adliyesi’nde görev yapan 2 cumhuriyet savcısı ile 2 hakimin ataması yapıldı. Elbistan Adliyesi’ne de 1 hakim ile 1 de cumhuriyet savcısı atandı.

Kararnameye göre, Elbistan Hakimi Yeşim Hırça Dürmeli Bartın Hakimliğine ve Elbistan Hakimi Semra Özdemir Gerede Hakimliğine atandı. Elbistan Cumhuriyet Savcısı Turgay Ünal Akhisar Cumhuriyet Savcılığına ve Elbistan Cumhuriyet Savcısı Anıl Badem Siverek Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Görele Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Demir Elbistan Cumhuriyet Savcılığına Orhangazi Hakimi Ümit Işıktekin de Elbistan Hakimliğine atanan isimler oldu.

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