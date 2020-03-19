Elbistan'a şehit ateşi düştü

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş (28) şehit oldu.

Suriye’nin İdlib kentine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nda Muhanbal bölgesi meskun mahal girişinde rejim unsurlarınca yapılan roketatarlı saldırıda şehit düşen Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı uzman onbaşı Oğuzhan Taş’ın (28) acı haberi, Elbistan’da ikamet eden ailesine verildi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından verilen şahadet haberini, Yunus Emre Mahallesi’ndeki evinde alan anne Selamet Taş, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Demir, acılı anne Taş’a başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin evinin etrafı, Türk bayrakları ile donatılırken, acı haberi duyan yakınları da acılı ailenin yanına koştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, en zor görevlerim arasında dediği şehit haberi için, “Şehidimizin baba ocağında bu acı görevin ifa etmenin hüznünü, kederini yaşadım. Ailesinin, yakınlarının ve tüm ülkemizin başı sağ olsun. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

Babası acı haberi Antalya’da aldı

4 çocuklu ailenin en büyüğü olan uzman onbaşı Oğuzhan Taş’ın babası Muhyi Taş’ın ise, Antalya’da olduğu öğrenildi. Baba Taş’ın, evladının şahadet haberini, çalışmak için gittiği Antalya’da aldığı bildirildi.

2 yıl önce TSK’ya katılmıştı

Bekar olan şehit uzman onbaşı Oğuzhan Taş’ın, yaklaşık 2 yıl önce TSK’ya katıldığı öğrenildi. Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli olan şehit Taş’ın, Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevlendirildiği belirtildi.







