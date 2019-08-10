Elbistan, 3,3’lük depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre merkez üssü Elbistan’a bağlı Gündere Mahallesi olan 3,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Elbistan’a bağlı Gündere Mahallasi olan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3,3 olarak belirlendi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin saati ise 18.19 olarak kaydedildi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

İlk bilgilere göre depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.