Elbistan, 23 Nisan’da tek yürek oldu

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan Elbistanlılar, 23 Nisan coşkusunu balkonlarında ve apartman bahçelerinde yaşadı. Evlerin balkonları, bayraklar, balonlar ve çocukların 23 Nisan’la ilgili yaptıkları resimlerle süslendi. Birçok sitede ise kutlamalar, canlı müzik eşliğinde yapıldı. Apartmanlar, dev Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Gündüz saatlerinde başlayan kutlamalar, saat 21.00 itibariyle de ayrı bir coşkuyu beraberinde getirdi. Tüm Türkiye ile aynı anda saat 21.00'de ellerinde Türk bayraklarıyla balkon ve pencerelere çıkan Elbistanlılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Polis araçları da vatandaşların talebi doğrultusunda siren çalarak mahallelerde tur attı.































