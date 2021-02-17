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Elazığlılar Derneği’nin başkanı Ormanoğlu kansere yenik düştü

Elbistan’da yaklaşık 7 yıl önce kurulan Elazığlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin başkanı Zülfü Ormanoğlu, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Elazığlılar Derneği’nin başkanı Ormanoğlu kansere yenik düştü
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Aslen Elazığlı olan Zülfü Ormanoğlu, uzun yıllar boyunca EÜAŞ’ta çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekli olduktan sonra memleketine dönmeyen Ormanoğlu, 2014 yılında kurulan Elbistan Elazığlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını üstlendi. Ormanoğlu, yaklaşık 1 buçuk yıl önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada kendisine kanser teşhisi konan Ormanoğlu, bir süre Ankara’da tedavi gördü. Son olarak Elbistan Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan Ormanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ormanoğlu’nun cenazesi, Elbistan’da toprağa verildi.


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Elazığlılar Derneği’nin Başkanı Ormanoğlu Kansere Yenik Düştü