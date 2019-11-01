Elazığlılar Derneği’nden futbolculara tatlı ikramı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, Pazar günü Elazığ ekibi Sürsürüspor’u evinde ağırlayacak. Elbistan Elazığlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zülfü Ormanoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elbistansporlu futbolcuları ziyaret etti. Ormanoğlu, maçın dostluk havasında geçmesi dileğiyle son hazırlıklarını yapan Elbistanspor teknik heyeti ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Elazığlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zülfü Ormanoğlu, her iki takıma başarılar diledi. Centilmence bir mücadele olması dileğinde bulunan Ormanoğlu, “Uzun yıllardır Elbistan’da yaşıyoruz. Elbistan, bizim ikinci memleketimiz oldu. Hafta sonu ilçemizin takımı olan Elbistanspor, Elazığ’ımızın güzide spor kulüplerinden Sürsürüspor’la karşılaşacak. Biz de bu karşılaşma öncesinde aramızda kardeşlik bağı bulunan takımların centilmence mücadele etmesi dileğiyle tatlı ikramında bulunmak istedik. İnşallah, yeşil sahalarda örnek gösterilecek bir karşılaşma izleyeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyoruz” dedi.

Elbistanspor teknik heyeti ve futbolcular da; nezaketlerinden dolayı Elbistan Elazığlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zülfü Ormanoğlu ve yönetimine teşekkür ettiler.











