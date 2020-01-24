Elazığ depremi Elbistan'ı salladı. Elazığ'da meydana gelen şiddetindeki deprem Elbistan'da paniğe neden oldu. Şiddetli deprem sonrası birçok vatandaş evlerinden sokaklara çıktı.
Elazığ depremi Elbistan'ı salladı
Elazığ depremi Elbistan'ı salladı
24 Ocak 2020 Cuma 21:03
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