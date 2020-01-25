Elazığ depremi, Adalet Sarayı’nın resmi açılış törenini erteledi

2 Aralık 2019’da hizmete açılan Elbistan Adalet Sarayı’nın, 27 Ocak olarak planlanan resmi açılış töreni, Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle ertelendi. Adalet Sarayı’nın resmi açılışına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra bakanlığın üst düzey bürokratlarının da olduğu kalabalık bir davetlinin katılması bekleniyordu. Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki depremle birlikte açılışın ertelenmesi kararı alındı.
Resmi açılışın, önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
Resmi açılışın, önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.