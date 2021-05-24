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Ela bebek, 700 gram daha alırsa tedavi olma şansını kaybedecek

SMA Tip 1 hastası 2,5 yaşındaki Elbistanlı Ela Deniz, 'Zolgensma' adlı gen tedavisi için gerekli olan para toplanmadan 700 gram daha alırsa; kilo kriterini aşarak iyileşme şansını kaybedecek.

Ela bebek, 700 gram daha alırsa tedavi olma şansını kaybedecek
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Ela bebeğin yurtdışındaki tedavisi için gerekli olan 2 milyon 250 bin avronun yüzde 75’i toplanırken cep telefonu operatörleri aracılığı ile de yeni bir sms’le destek kampanyası başlatıldı. Ela bebeğe destek olmak isteyenler, cep telefonlarından Turkcell ve Türk Telekom hattı aracılığı ile Ela yazıp 1707’ye göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek.

Henüz 6 aylıkken yakalandığı Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığının pençesindeki Elbistanlı Ela Deniz’in, yurtdışında yapılacak tedavi için zamanı geçen her saniye azalıyor. Ela bebeğin yaşama tutunmasına fırsat verecek tedaviyi olabilmesi için gerekli olan 2 milyon 250 bin avronun toplanması amacıyla ‘Ela’ya Umut Ol’ adlı bir kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında geçtiğimiz ay yüzde 40 olan bağış miktarı kısa sürede yüzde 75’e ulaşsa da gerekli miktar henüz tamamlanamadı. Ela bebeğin iyileşebilmesi için gerekli olan 'Zolgensma' adlı gen tedavisinde ise en önemli noktalardan biri kilo kriteri. Ela bebek, 700 gram daha alırsa tedavi umudunu da yitirmiş olacak.

Ela bebek, uzun süre yoğun bakımda kaldı. 10 gün önce odası yoğun bakıma dönüştürüldü. Ela bebek, şuanda çok kritik bir aşamada. Her gün sosyal medyadan canlı yayınlar yapılıyor, ünlüler, sanatçılar da destek veriyor. Ela’nın enfeksiyon kapmasının ardından antibiyotik tedavisi de başladı. Antibiyotik tedavisi alan bebeğin beslenmesi gerekirken Ela, kritik kilosundan dolayı beslenemiyor. 700 gram daha alırsa tedavi için konulan 13,5 kilo sınırı aşmış olacak.

Kızını bu amansız hastalığın pençesinden kurtarmak isteyen anne Deniz Ün Deniz, “En kritik süreçteyiz. Ela’nın desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Lütfen Ela’nın elini bırakmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Ela’nın gücü kalmadı” ifadeleri ile çağrıda bulundu.

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Ela Bebek700 Gram Daha Alırsa Tedavi Olma şansını Kaybedecek