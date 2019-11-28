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El freni çekilmeyen otomobil, işyerine girdi

Elbistan’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri geri sokağın başındaki telefon ve elektronik eşya satılan işyerine girdi.

El freni çekilmeyen otomobil, işyerine girdi

Olay, Saltoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Özcan, 44 FS 302 plakalı otomobilini sokak üzerindeki bir otoparka bıraktı. Özcan’ın el frenini çekmeyi unutup indiği otomobil, yaklaşık 15 metre geri geri hareket ederek sokağın başında bulunan işyerine girdi. Otomobil, telefon ve elektronik eşya satan vitrinine zarar vererek durabildi. Olayı ardından vitrindeki telefon ve tabletler yere saçıldı. Olay anında işyerinde bulunan 2 kişi, panikle kendilerini dışarı attı. Olayda büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, işyerinde oluşan hasarın tespiti için çalışma başlattı.

 


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