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El freni çekilmeyen kamyonet, inşaat çukurunda oluşan göle düştü

Elbistan’da el freni çekilmeden park edilen kamyonet, yaklaşık 2 metre derinliğindeki göle dönmüş inşaat çukuruna düştü.

El freni çekilmeyen kamyonet, inşaat çukurunda oluşan göle düştü
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Olay, Güneşli Mahallesi Bahçeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 44 PH 490 plakalı kamyonetin sürücüsü, aracını el frenini çekmeden kenarında inşaat çukuru bulunan sokak üzerine park etti. Sürücünün ayrılmasının ardından hemen sonra kendi kendine hareket eden kamyonet, yaklaşık 2 metre derinliğinde içi dolu olan inşaat çukuruna düştü. Sudaki kamyoneti çıkarmak için olay yerine vinç çağrıldı. Trafik polisleri de sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kamyonet, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olaya şahit olan bir vatandaş, “Korna sesi duydum. Ondan sonra bir ses geldi. Bir baktım araba suya düşmüş. Kendine kendine hareket etmiş. El frenini çekmeyi unutmuşlar” diye konuştu.

 “Önlem alınmasını istiyoruz”

 Uzun süre önce kazılan ancak inşaatın başlamaması nedeniyle göle dönen alanın tehlikelere davetiye çıkardığını belirten vatandaşlar ve esnaflar, yetkililerden önlem almalarını istedi.İnşaat alanının çevresindeki yollarda çökmeler oluştuğunu kaydeden vatandaşlar ve esnaflar, “Burası inşaat alanı. Kaç yıldır böyle duruyor. Göle döndü. Çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi yok. Yollar çöküyor. Can kaybı ya da yaralanma olmadan mutlaka önlem alınmalı” ifadelerini kullandılar.








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