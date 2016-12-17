El emeği, göz nuru ürünleriyle polise destek oldular

Elbistan Halk Eğitim Merkezi’ndeki (HEM) bayan kursiyerler, kendi elleri ile yaptıkları süs eşyaları ve hediyelik eşyalarla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çevik kuvvet polislerine moral ve destek verdi.

10 Aralık’ta İstanbul’daki hain terör saldırısının ardından toplumun hemen hemen tüm kesimleri, 36 şehit veren Emniyet Teşkilatı’na destek olmak adına birçok farklı organizeye imza atıyor. Elbistan’da görev yapan polislere moral vermek ve acılarına ortak olmak isteyen Elbistan Halk Eğitim Merkezi’ndeki (HEM) bayan kursiyerler de, el emeği göz nuru dökerek yaklaşık 1 haftada süs eşyaları ile hediyelik eşyalar hazırladı. Kursiyerler, yaptıkları süs eşyalarını Elbistan HEM Müdürü Nuri Yalçınöz ve kurs öğreticileri ile birlikte Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek çevik kuvvet personeline hediye etti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u makamında ziyaret eden Elbistan Hem Müdürü Nuri Yalçınöz, kurs öğreticileri ve bayan kursiyerler, İstanbul’daki terör saldırısı başta olmak üzere tüm şehitler için dua okudular.

Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’a başsağlığı dileklerinde bulunan Elbistan HEM Müdürü Nuri Yalçınöz, yaptığı değerlendirmede, “Bugün milletimiz çok ciddi badirelerden geçiyor. Ancak milletimizde Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhu yeniden dirildi ve milletçe ayaktayız. Yaşlısından gencine yeniden ayaklanan ve milli mücadele ruhunu dirilten milletimiz, tarihi yeniden yazıyor. Bu hainler son çırpınışlarını gerçekleştiriyor, son kanlı oyunlarını oynuyorlar. Omuz omuza birlik ve beraberliğimiz hep böyle devam edecek. Biz birlik olduğumuz sürece bizi hiçbir kuvvet yenemez. Merkezimizdeki bayan kursiyerlerimiz saldırının ardından çeşitli süs eşyaları ve hediyelik eşyalar hazırladı. Bugün de bunları Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzdeki polislerimize takdim ettik. Onların her zaman yanlarında olduğumuz ifade etmek istedik. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.