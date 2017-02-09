El Bab’tan bir şehit haberi de Andırın’a geldi

Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Adana’nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2174 Sokak’ta oturan baba Salih ve anne Sema Topal’a acı haberi askeri yetkililer bildirdi. Haberle adeta yıkılan babayı komutanlar teskin etmeye çalıştı.
Şehit haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla süslendi.
3’ü kız ikisi erkek 5 kardeşi bulunan ve bekar olduğu belirtilen 2 yıllık Tank Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın cenazesi yarın Andırın ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.