Eksikliği hissedilen 2 önemli proje daha yatırım programına alındı

Kaymakam Demir, ilçe için önem arz eden söz konusu yatırımlardaki destek ve katkısından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in uzun süredir ilçeye kazandırılması için çaba harcadığı Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası yapımı projesi hayata geçiyor. Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile İlçe Müdürü Fevzi Günalmış, ilçede büyük bir eksikliği giderecek projenin detaylarını görüşmek amacıyla Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yakınlarının yanında kalamayan ya da ev ortamında bakımı mümkün olmayan yaşlılar için her türlü ihtiyacın karşılanabileceği bir merkez oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

2021 yılı yatırım programına alınan Elbistan Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi projesi ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yeni hizmet binasıyla ilgili proje detaylarının önümüzdeki günlerde belli olacağını hatırlatan Kaymakam Demir, “İlçemiz adına önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz huzurevi ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü hizmet binası yapımı için bir süredir çalışma sürdürüyorduk. Kaymakamlığımızın talep ettiği bu proje, 2021 yılı yatırım programına alındı. Şuanda yer tahsisi ile ilgili işlemlerimiz devam ediyor. Huzurevimi projemiz, yaşlıların ömürlerini daha rahat ve daha konforlu geçirmeleri için birçok fonksiyonu içerecek şekilde olacak. Huzurevi sakinlerinin barınma ve bakım konforuna ek olarak günlük yaşamlarında da farklı aktivitelere imkan tanıyacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yaşlılarımıza rehabilitasyon hizmetlerinin sunulacağı, çoklu yaşam alanlarına sahip olacak şekilde bir planlama yapmak istiyoruz. Aynı şekilde Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğümüz de müstakil bir hizmet binasına sahip olacak. Böylece vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetin standartları da yükselecek” dedi.

Kaymakam Demir, “Bu önemli projenin ilçemize kazandırılmasındaki destek ve katkılarından dolayı 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal’a, teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde arsa tahsis işlemlerini tamamlayıp ihale aşamasına getirmeyi amaçlıyoruz. Elbistan'ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da, Elbistan’a böyle bir proje kazandırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.