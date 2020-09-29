Eksik gönderilen liste, sevinçlerini kursaklarında bıraktı

İlk kurada ismi yer alan ancak yenilenen kurada şanslarını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, haklarının yendiğini savunarak duruma tepki gösterdiler.

Elbistan’da İŞKUR’un düzenlediği Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde okullarda görevlendirilmek üzere 40 özel güvenlik görevlisi alımı yapıldı. 40 özel güvenlik görevlisinin ismi, noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi. Kura, başvuru listesindeki 204 aday arasından çekilse de; listede ismi yer almayan adayların olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde listenin hatalı gönderildiği ve başvuru sayısının 231 olduğu belirlendi. İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’nce yapıldığı iddia edilen eksik liste nedeniyle kuranın yenilenmesi kararlaştırıldı. Yeni kura, 231 kişilik aday listesindeki isimlerle çekildi. Noter tarafından çekilen kura ile 40 özel güvenlik görevlisinin ismi belirlendi.

Kura çekimi esnasında, ilk listede yer alan vatandaşların tepkisi doruğa çıktı. Bir haftadan beri işe başlama heyecanıyla evraklarını teslim etmenin telaşında olan vatandaşlar, yenilenen kurayı büyük üzüntü içinde izledi. Yeni kurada, eski listede yer alan bazı adayların ismi tekrar çıkarken büyük çoğunluğu ise, bu şansı yakalayamadı.

9 aylık da olsa iş umutlarını eksik liste nedeniyle kaybeden vatandaşlarla görevliler arasında gergin anlar yaşandı. Haklarının yendiğini iddia eden vatandaşlar, “İş bulma sevincimiz kursağımızda kaldı. Eksik liste gönderilmiş. Bu bizim suçumuz mu? Bizim hakkımız yeniyor burada. Bu sonucu kabul etmiyoruz. Bu adaletsizlik. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diyerek tepkilerini dile getirdiler.





