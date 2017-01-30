Eksik borular Şubatta teslim edilecek

122 kilometrelik Elbistan-Afşin Doğalgaz Boru Hattı’nın 111 kilometrelik bölümü tamamlanıp hizmete hazır hale getirilirken, tamamlanamayan 11 kilometrelik kısma ait 16 inç çapındaki boruların Şubat ayı içerisinde yüklenici firmaya teslim edileceği öğrenildi.

Afşin-Elbistan ve Divriği Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında 2015 yılında başlayan çalışmalarda, 16 inç çapında 122 bin 96 metre, 8 inç çapında ise 59 bin metre boru hattı döşenerek, her iki hatta da gaz verilecek. 122 kilometrelik Elbistan ve Afşin hattının 111 kilometrelik kısmı tamamlanırken, BOTAŞ’a boru temin eden firmaya 15 Temmuz sonrasında kayyum atanması nedeniyle boru temininde sorunlar yaşandı.

Malatya’nın Kuluncak bölgesinden başlayan ve Afşin’de son bulan hattın, Elbistan ve Afşin bölgesindeki tüm imalatları tamamlanırken, Kuluncak’ta hat başında bulunan 11 kilometrelik kısımda boru döşeme çalışmaları yapılamadı. Boru alınan firmanın üretim yapamaması nedeniyle çalışmalar bir süre dururken, alınan bilgilere göre Şubat ayı içerisinde kalan 11 kilometrelik borunun, yüklenici firma VEMAK’a teslim edileceği açıklandı.

Yaklaşık 2 aylık bir çalışma ile Elbistan ve Afşin hattının tamamlanacağını ifade eden yetkililer, programlanan süre içerisinde hatta gaz verileceğini belirttiler.

Dilipak: 2017’de Elbistan doğalgaz kullanacak

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, şehir içi dağıtım çalışmalarının baharla birlikte başlayacağını ifade ederek, yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

“Doğalgazla ilgili olarak, boruyu tedarik eden firma FETÖ’cü çıktığı için kayyum atandı. Bununla alakalı olarak BOTAŞ acil olarak boru ihalesi yaptı. Bu devam ediyor. Orada geçici birkaç aylık bir gecikme yaşanıyor. Bu gecikme boru tedarikinden dolayı oldu. Enerji ihalelerinde böyle durumlarda hızlı bir şekilde ihale yapılabiliyor. Hava şatlarının düzelmesi ile birlikte taahhüt ettiğimiz süre içinde Elbistan’ımız doğalgazı kullanacak. Şehir içi dağıtım ile ilgili olarak ise, doğalgaz dağıtım firmasının beklentileri vardı. Bizde Ankara’da beklentilerle ilgili gerekli müdahaleleri yaptık. 2017 yılında tamamında olmayacak ama Elbistan’ımız 2017’de kışa girmeden doğalgazı kullanacak.”