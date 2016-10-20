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Ekmekten fare pisliği çıktı

Elbistan’da 34 yaşındaki Ali Ünsal isimli genç, bakkaldan aldığı ekmeği yerken içinden çıkan fare pisliğini görünce şaşkına döndü.

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Ekmekten fare pisliği çıktı

Elbistan’da 34 yaşındaki Ali Ünsal isimli genç, bakkaldan aldığı ekmeği yerken içinden çıkan fare pisliğini görünce şaşkına döndü.

Sabah kahvaltısında yemek için bir bakkaldan çeşitli malzemelerin yanında ekmek de alan Ali Ünsal (34), sofrada karşılaştığı durum karşısında ne yapacağını bilmediğini, şoka uğradığını söyledi. Daha önce de buna benzer olaylarla karşılaştığını anlatan Ünsal, "Sabah kahvaltısı için bakkaldan ekmek aldım. Ekmeği böldüğümüzde içindeki fare pisliğini ilk önce eşim fark etti. Bu, çok açık olarak gözüküyor. Tabii ki yemek boğazımızda kaldı, ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Vatandaşın sağlığıyla oynanmasını istemediklerini kaydeden Ünsal, “Şimdi içinde fare pisliği olan ekmekle yetkililere bildirimde bulunacağım. Vatandaşın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? Yetkilerden ricamız, bunun önüne geçilsin. Bir an önce gereken ne ise yapılsın" dedi.

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vatandaş 2 ay önce

Temizlik sıfır.özen sıfır . Hijyen sıfır.VARSa YOKSA DERTLERİ PARA YAZIK YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK

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Ahmet şahin 2 ay önce

Elbistanda iyice sağlıklı yaşanmaz oldu... Su hava bitti şimdide ekmeğe mi sıra geldi? Allah'tan korkun.. Yazık günah. Gerekli denetimler acilen yapılmalı.

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pınar 2 ay önce

Elbistanda bir bakkaldan aldigim ekmegin icinden cam parcalari cikmisti. Bu elbistana ekmek dagitan firmanin yetkililerin hemen gereken ne ise yapilmasini istiyoruz.bu kac oldu.

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Serkan 2 ay önce

Küncüdür o küncü :)

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vatansever 2 ay önce

o ekmek hangi fırından cıktıysa derhal gereği yapılmalı hatta kapatılmalıdır insan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı..

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Ayse 2 ay önce

Çivi bile çıkmıştı hatta sivrisinek ne ararsan var ekmek de ee nolcak burası elbistan herşey olur

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Mehmet 2 ay önce

Üretici firmaya tazminat davası açmaları en doğrusu olur.Ve o firmanın acilen kapatılması gerekir.

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salih bilci 2 ay önce

havamız, suyumuz , toprağımız, çevremiz kirlendi iyice...yediğimiz ekmek de mundar oldu...bunu haber yapanlardan ALLAH razı olsun.Bazı yorum yapanlar haber yapana kızıyor! Bunlar haber olsun ki azıcık sesimiz, feryadımız duyulsun.Kirlendik,boğulduk,zehirlendik...el insaf.

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