Ekmekten fare pisliği çıktı

Elbistan’da 34 yaşındaki Ali Ünsal isimli genç, bakkaldan aldığı ekmeği yerken içinden çıkan fare pisliğini görünce şaşkına döndü.

Sabah kahvaltısında yemek için bir bakkaldan çeşitli malzemelerin yanında ekmek de alan Ali Ünsal (34), sofrada karşılaştığı durum karşısında ne yapacağını bilmediğini, şoka uğradığını söyledi. Daha önce de buna benzer olaylarla karşılaştığını anlatan Ünsal, "Sabah kahvaltısı için bakkaldan ekmek aldım. Ekmeği böldüğümüzde içindeki fare pisliğini ilk önce eşim fark etti. Bu, çok açık olarak gözüküyor. Tabii ki yemek boğazımızda kaldı, ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.