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Ekmeğe zam geldi

Elbistan’da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gramlık somun ve pideye 25 kuruşluk zam yapıldı. Ekmek, 1,5 liradan satılmaya başlandı.

Ekmeğe zam geldi
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Özellikle döviz kurundaki yükseliş nedeniyle vatandaşların günlük olarak tükettiği birçok gıda ürünün fiyatındaki artıştan ekmek de nasibini aldı. Un başta olmak üzere artan girdi fiyatları nedeniyle ekmek fiyatlarında artışa gidilmesi yönündeki talebinin ardından Elbistan’da pide ve yufka ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Fırın işletmecilerinin zam talebini değerlendiren Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın aldığı karar doğrultusunda ilçede yeni fiyattan pide ve yufka ekmek satışına başlandı. Elbistan’da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gramlık somun, pide ile yufka ekmeğin fiyatı, 1,5 liraya lira 25 kuruşa çıkarıldı.

Elbistan’da ekmeğe en son 2018 yılının eylül ayında zam yapılmıştı. Ekmek fiyatları, 90 kuruştan 1 lira 25 kuruşa yükselmişti.

 


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Ekmeğe Zam Geldi