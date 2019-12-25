Ekipler 7/24 görev başında

Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu,Fakıoğlu , Sarıçiçek, Köşk, Yapılı, Keçemağra, Elmalı, Uzunpınar, Hasanalili, Armutalan, Tapkırankale, Tapkıran, Körücek mahalle yollarında, Afşin ilçesinde Armutalan, Söğütdere, Dokuztay, Dağlıca, Haticepınar, Örenli, Kaşanlı, Tatlar , Binboğa , Ağcaşar , Kepez güzergahlarında; ve Ekinözü İlçesinde Türkmenler Ekşielma , Alişar grup yolu Çil alanı mevkisi, Kabaktepe, Yeniköy, Ataköy, Ambar güzergahlarında kar yağışı devam etmekte olup ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Andırın’da Çiğşar Mahallesi yolu haricinde tüm yollar açık olup, Çiğşar Mahallesi yolunda da çalışmalar devam ediyor. Onikişubat İlçesinde Çukurhisar, Kaynar, Kumarlı, Tekir ve Yeşilgöz yollarında kar temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Dulkadiroğlu İlçesinde Yedikuyular Yolu başta olmak üzere Elmacık, Başdervişli, Kemallı ve Ağabeyli yollarında ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çağlayancerit ilçelerinde de kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme çalışmaları devam ederken, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.