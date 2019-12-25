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Ekipler 7/24 görev başında

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle çalışmalarına 24 saat devam ediyor. Afşin, Elbistan, Ekinözü, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Çağlayancerit ilçelerinde ekipler kar temizleme çalışmalarına gece gündüz devam ederken, Nurhak İlçesi’nde de teyakkuz halinde bekliyorlar.

Ekipler 7/24 görev başında

Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu,Fakıoğlu , Sarıçiçek, Köşk, Yapılı, Keçemağra, Elmalı, Uzunpınar, Hasanalili, Armutalan, Tapkırankale, Tapkıran, Körücek mahalle yollarında, Afşin ilçesinde Armutalan, Söğütdere, Dokuztay, Dağlıca, Haticepınar, Örenli, Kaşanlı, Tatlar , Binboğa , Ağcaşar , Kepez  güzergahlarında; ve Ekinözü İlçesinde Türkmenler Ekşielma , Alişar grup yolu Çil alanı mevkisi, Kabaktepe, Yeniköy, Ataköy, Ambar güzergahlarında kar yağışı devam etmekte olup ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Andırın’da Çiğşar Mahallesi yolu haricinde tüm yollar açık olup, Çiğşar Mahallesi yolunda da çalışmalar devam ediyor. Onikişubat İlçesinde Çukurhisar, Kaynar, Kumarlı, Tekir ve Yeşilgöz yollarında kar temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Dulkadiroğlu İlçesinde Yedikuyular Yolu başta olmak üzere Elmacık, Başdervişli, Kemallı ve Ağabeyli yollarında ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çağlayancerit ilçelerinde de kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme çalışmaları devam ederken, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.


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