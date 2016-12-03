Ekinözü’nün turizm potansiyelini konuştular

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, ilçenin turizm potansiyelinin Kahramanmaraş genelinden başlayarak tüm Türkiye’ye tanıtılması noktasında görüş alıverişinde bulunmak üzere, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile yatırımcı işadamlarını ağırladı.

Orta İçme’de gerçekleştirilen geniş kapsamlı organizeye, Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Göksun Kaymakamı Cengiz Ayhan, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar, daire amirleri ve işadamları katıldı.

Yemek sonrasında Orta İçme mesire alanını gezen heyete Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen tarafından İçmeler’in genel yapısı hakkında bilgi verildi. özellikle işadamlarına Ekinözü’nün sağlık ve turizm potansiyelini anlatan Başkan Çeleğen, bu konudaki yatırımlar için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Misafirlerine Orta İçme’de bulunan paleoid çamur havuzu hakkında da bilgi aktaran Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, yaptığı değerlendirmede, “Ekinözü ilçemizin özellikle sağlık turizmi noktasında yeni yatırımlara ev sahipliği yapabilmesi adına geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Ekinözü’müzün geleceği adına güzel bir organize oldu” dedi.

2017-2018 yıllarının ilçenin her anlamda değiştiği dönem olacağını belirten Başkan Çeleğen, “Memleketimize, vatanımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla birlikte buradayız. Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak ve Kültür ve Turizm eski Bakanımız Sayın Mahir Ünal Beylere, il başkanımıza ve milletvekillerimize sevgiler saygılar sunuyorum. 2017-2018 yılları, Ekinözü için değişim ve dönüşümün zirveye ulaştığı hizmet dönemleri olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Ekinözü’nün hizmete doyacağını vurgulayan Başkan Çeleğen, şöyle konuştu:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ve ekibi Ekinözü’nün hizmet alabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Birçok noktada hizmetler ilçemize kazandırıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hizmetler sürecek. Altyapı ve üstyapı alanlarında birçok faaliyet gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyemiz mezarlıklarımızın ihalesini yaptı. Bir taziye evi ve sosyal tesisimizin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Baharla birlikte bunların temelini atacağız. Ekinözü Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümetimizin yapacağı yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. İlçemize hizmet için bu görevdeyiz. Semt pazarı, hayvan pazarı ve yüksekokul olmak üzere birçok alanda projelerimiz var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, mahallelerimizin grup yollarının sıcak asfaltını ve parke döşeme işlemlerini yapacak. İnşallah, ilçemiz hizmete doyacak.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, Ekinözü’nün içme suyu altyapısının 2017 yılında yenileceğini ifade etti.

Gelecek yıl itibariyle Ekinözü’nde alt ve üstyapı sorunu kalmayacağının altını çizen Başkan Erkoç, “Nazik davetinden dolayı Nursi Başkan’a teşekkür ediyoruz. Çok değerli kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla Ekinözü’ne geldik. Ekinözü, turizm noktasında önemli bir parçamız. Özellikle yazın İçmeler’imiz Türkiye’mizin dört bir yanından insanları ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, buraların daha güzel olması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ekinözü’nde olduğu gibi tüm ilçelerimizde yoğun bir çalışma içindeyiz. Sorumluluğumuzun ve vebalimizin gereğini yerine getirmek için şartlar elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah, gelecek yıl itibariyle Ekinözü’nde gerek altyapı gerekse de üstyapı işlerinde bir sorun kalmayacak. En önemlisi de Ekinözü’nün içme suyu altyapısını değiştireceğiz. Şebekeyi değiştireceğiz. Ekinözü’nde yoğun bir altyapı çalışması yapıyoruz” dedi.