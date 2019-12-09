Ekinözü’ne akıl-zeka oyunları atölyesi ve kütüphane açıldı

Ülke genelinde verdiği 3 bin 500'ü aşkın seminerlerle katılımcıların büyük beğenisini kazanan Uzman Psikolog Özkan Şenol, annesinin ismini yaşatmak için başlattığı kütüphane ve akıl-zeka oyunları sınıfının 6.’sını Ekinözü’nde açtı. Ekinözü İlkokulu bünyesinde Şenol’un annesi merhum Gülünaz Şenol adına açılan kütüphane ve akıl - zeka oyunları atölyelerinin tüm mefruşatı, boyası, kitapları ve oyun araç-gereçleri Uzman Psikolog Özkan Şenol tarafından karşılandı. Kütüphane ve akıl-zeka oyunları sınıfının açılışı, Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur, Uzman Psikolog Özkan Şenol, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış töreninde değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur, Uzman Psikolog Sayın Özkan Şenol'a ilçeye olan katkısından dolayı teşekkür etti.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ise, Uzman Psikolog Özkan Şenol’a teşekkür ederek, “Merhum Gülünaz Şenol annemizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Kendisinin ismini burada öğrencilerimizin yüreğinde yaşatacağız. Bu güzel kütüphaneyi asla atıl bırakmayacağız. Öğrencilerimize ve öğrenci velilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yapacağız. Öğretmenler olarak bizler bu konuda örnek olacağız. Akıl ve zeka oyunları ile öğrencilerimizin pratik düşünebilme, çözüm üretme, kendini rahat ifade etme, problemi tespit etme ve çözüm üretme gibi konularda kendilerini geliştirmeleri için bu atölyeden faydalanacağız” dedi.

Annesinin ismini yaşatmak amacıyla bu özel çalışmaya imza atan Uzman Psikolog Özkan Şenol da, hedefinin 81 ile 81 kütüphane açmak olduğunu dile getirdi.

Şenol, “Çok şükür bugün altıncı kütüphanemizi açıyoruz. Ben anne ve babasına aşık bir insanım. Annem adına 81 ilde 81 kütüphane açma hedefim var. Bugün burada bir kütüphane ve bir tane de akıl ve zeka oyunları açılışı gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bu kütüphanenin sürekli faal olması ve öğrencilerimiz ile öğrenci velilerimiz tarafında sürekli kullanılmasını temenni ediyorum. Okuyan insan üreten insandır. Üreten insan kendi ayakları üzerinde durabilen insandır. Okul idaremizden ve öğretmenlerimizden öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırabilmeleri için güzel çalışmalar yapmalarını bekliyorum. Akıl-zeka oyunlarının da aktif olarak kullanılması beni mutlu eder" şeklinde konuştu. Uzman Psikolog Özkan Şenol bir müjde daha vererek ilçedeki İmam Hatip Lisesi bünyesinde de babası adına bir mescit dizayn ettireceğini söyledi.

Törenin sonunda Ekinözü İlkokulu adına okul Müdürü Harun Çiçek tarafından hazırlanan plaket Kaymakam Vekili Talat Tabur tarafından Uzman Psikolog Sayın Özkan Şenol'a takdim edildi.



