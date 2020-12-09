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Ekinözü’ne 30 milyon yatırım

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, ilçe başkanı ve muhtarlardan oluşan heyetle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Ekinözü’müzde gerek asfalt gerekse alt ve üst yapı çalışmalarımızla toplam 30 Milyonluk yatırım gerçekleştirdik. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekinözü’ne 30 milyon yatırım
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin ve muhtarların da yer aldığı ziyarette, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, ilçede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Bilal Eker, “İçmeler, Gaziler, Kürtül ve Demirlik grup yolları Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatlarıyla yapıldı. İlçe sakinlerimizin uzun yıllar istifade edeceği bir Millet Meydanı’na kavuştuk. Gerek grup yollarında, gerekse ana arterlerde Büyükşehir Belediye’mizin çalışmalarıyla yenileme ve asfaltlama işlemleri tamamlandı. Tüm çalışmalardan dolayı şahsım ve ilçem adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör beyefendiye şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ekinözü’nde Sağlık Turizm Tesisi’nden Millet Meydanı ve asfalt çalışmalarına kadar önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Ekinözü’müzde de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İçmeler, şehrimizin tanıtımı için önemli bir değer. Bu noktada başlattığımız Sağlık Turizm Tesisi projesi tamamlanmak üzere. Yine Aşağı İçmeler’de ziyaretçilerimizin ve ilçe sakinlerimizin istifade edebileceği Millet Meydanımızı tamamladık.” dedi.


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Ekinözü’ne 30 Milyon Yatırım