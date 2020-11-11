Ekinözü’nden İzmir’e yardım eli

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında, ülkenin dört biryanındaki vatandaşlar İzmir’deki depremzedelerin yardımına koştu. Ekinözü’nde de Ekinözü Kaymakamlığı uhdesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile sürdürülen kampanyada öğretmenler, polisler, jandarma, kaymakamlık personeli ve sağlık personelleri adeta seferber oldu. Kamu kurumu personelleri tarafından hazırlanan 48 adet gıda paketi ve battaniyeler depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, kampanya ile ilgili olarak, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız (AFAD) tarafından başlatılan kampanyaya ilçemizde görev yapan kamu personellerimizin katkısı ile 48 adet gıda paketi ve battaniyeyi İzmir’deki vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Bütün gıda kolileri aynı içerikte olup İzmir'de AFAD ekiplerince teslim alınacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz. Kampanyaya destek olan kamu personellerimizi de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.