Ekinözü’nden İdlib’e bir kamyon dolusu yardım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde ve AFAD’ın koordinasyonunda başlatılan ‘Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız’ kampanyasında yurdun dört bir yanından yardım toplanmaya başladı. Ekinözü Kaymakamlığı ve Ekinözü Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği yardım kampanyası, büyük destek destek gördü. İlçedeki tüm resmi kurumların personelleri, belediye personelleri, mahalle muhtarları, esnaflar ve vatandaşların destekleri ile toplanan bir kamyon dolusu yardım malzemesi, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Belediye Başkanı Bilal Eker ile kurum müdürlerinin katıldığı programın ardından İdlib’e gönderildi.

Burada bir değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

Kaymakam Tabur, “İç karışıklıklar öncesinde 1,5 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e iç karışıklık sonrasında 3,7 milyon kişi sığınmıştır. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi ilanından sonra yapılan saldırılarda yaklaşık 900 bin kişi yerlerinden edilmiştir. İdlib merkezi ve kuzeyi, Atme Kamplar Bölgesine ve sınırımıza yakın bölgelere göç hareketleri olmuştur. 1 Aralık 2019 tarihinden günümüze toplamda 312 bin kişi sınırımıza yakın yerlere göç etmiş olup göç edenlerin yüzde 76'sı kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Göç dalgası ile birlikte sınırımıza yakın bölgelere göç etmiş sığınmacılar başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadırlar.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda, ‘Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız’’ kampanyası çerçevesinde kaymakamlığımız ve belediyemiz organizasyonunda güzel bir birliktelik sergilendi. Toplanan yardımlarımızı bugün itibariyle İdlib’e gönderiyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, İdlib’te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, “İnşallah bu yardımlara çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.