Ekinözü’nden Halep’e yardım eli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyası kapsamında Ekinözü ilçesinden toplanan yardımlar, kamyonlarla Suriye’nin Halep şehrine ulaştırmak üzere gönderildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı işbirliği organizesinde "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla Suriye’nin Halep ve Cerablus şehirlerindeki mağdurlar için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Ekinözü ilçesinde de bu çerçevede vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar, kamyonlara yüklenerek toplama merkezine gönderildi.

Yardım kamyonlarının gönderilişi esnasında konuşan Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Suriye’nin Halep şehrindeki bombardımandan tahliye edildikten sonra İdlib’te yaşam mücadelesi verenler için gıda başta olmak üzere battaniye, giyim eşyası, soba ve benzeri eşyaların toplandığını belirtti.

‘Mazlum ve mağdur neredeyse bizim kalbimizde oradadır’ diyen Başkan Çeleğen, Ekinözü halkına da kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Çeleğen, “Mazlum ve mağdur neredeyse bizim kalbimiz, aklımız oradadır. Bizler, tarih boyunca her zaman mazlumun yanında olmuş, onu korumuş ve kollamış bir milletiz. Suriye’de özellikle de Halep'te savaşın ortasında sıkışıp kalmış günahsız yavrular, yaşlılar, kadınlar ve siviller yardım beklerken bizlerin seyirci kalması düşünülemez. Bugün de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı işbirliği organizesinde ‘Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya’ sloganıyla başlattığı kampanyada vatandaşlarımızın da desteğiyle yardımlarımızı yolluyoruz. Yardımlarından dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) de buyurduğu gibi, ‘Komşusu açken tok olan bizden değildir’ sorumluluğuyla ve Halep’te insanlık ölmesin diye dualarla Halep’e yardım malzemesi gönderiyoruz. Bu yardımlar Halep'teki kardeşlerimizin yarasına biraz da olsa merhem olacak. Hayır köprüsü olmaya devam edeceğiz. Hayırda yarışacağız” ifadelerini kullandı.

Yardım kamyonları, dualarla uğurlandı.



