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Ekinözü’ndeki ters laleler çiçek açtı

Ekinözü’nde ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler, sert geçen kış mevsiminin ardından güneşin kendini göstermesiyle çiçeklerini açtı.

Ekinözü’ndeki ters laleler çiçek açtı

Afşin ve Ekinözü ilçeleri sınırları arasında bulunan Binboğa Dağları’nda, her yıl bu dönemde açan ters laleler, rengarenk çiçekleriyle büyülüyor.

Soğuk iklim bitkisi olan ve Kahramanmaraş’ta 5 türü yetişen ters laleler, 75 santimetreye kadar büyüdüğü gibi 40 gün boyunca solmadan doğayı süslüyor.

Ters lalelerin çiçeklerini açmasıyla kilometrelerce tırmanarak Afşin'in bin 150 rakımlı Tanır Mahallesi ile Ekinözü’nün bin 800 rakımlı Salaman Dağı mevkine akın eden doğa severler, bu görsel şöleni ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çekiyor.

Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a ters laleleri görmek için gelen Sevim Özdemir, “İlk defa geliyorum. Çok hoşuma gitti. Çok beğendik ve her zaman geleceğiz“ dedi.

Organizasyonun sahibi KADAK Başkanı Sayit Kılıçsallayan ise, "Gaziantep’ten, Hatay’dan, Tunceli’den, Mersin’den Adıyaman’dan ve ilimizden yaklaşık 100 kişilik bir grupla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ters laleler bizim için çok önemli. Bunların korunması ve çoğaltılması için KADAK ve sivil toplum kuruluşlarıyla olarak projeler geliştireceğiz ve daha geniş kitlelere yayıp, tanıtımını sağlayacağız” diye konuştu. (İHA)












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herbolojist 4 hafta önce

bu tür endemik bitkilerin haberi yapılırken yer ve adres verilmemeli nedeni vatandaş bilip bilmeden gidip söküp getirip evin bahçesine dikiyor ve türler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.bahçede bunlar yetişmez kesinlikle yetişmez.diğer bir neden ise yabancılar gelip soganlarını çalıp götürüp kullanıyorlar.sonra vay şöyle oldu vay böyle demeyin.bunlar anadolumuza özgü birer zenginlik

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Hacımurat 1 ay önce

Ters laleler Nursi Çeleğen den sonra öksüz kalacak gibi..

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celali 4 hafta önce @Hacımurat

bugune kadar 1000 yıllık ters laleleri nursi başkanmı korudu kolladı doğaya zarar vermezseniz doğa kendini korur

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adem 4 hafta önce

memlekette düzgün giden tek şey ters lalelerin çiçek açması..

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