Ekinözü’ndeki kazada motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti

Ekinözü ilçesinde yokuş inerken freni tutmadığı belirtilen sepetli motosikletin önce refüje ardından da duvara çarpması sonucu yaşanan kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, İbni Sina Caddesi’nin Yukarı İçmeler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kuyucu (70) yönetimindeki plakasız sepetli motosikletin, yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre freni tutmamış, savrulan motosiklet peş peşe refüje, yön levhasına ve bahçe duvarına çarpmıştı. Kazada, Nükhet Bağcı olay yerinde hayatını kaybederken eşi Duran Bağcı ile sürücü Kuyucu ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaşlı adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak kazadan saatler sonra hayatını kaybetti. Kazada eşini kaybeden Duran Bağcı’nın ise tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.