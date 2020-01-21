Ekinözü’nde Yarıyıl Tatili Gençlik ve Eğitim Merkezi açıldı

Yarıyıl Tatili Gençlik ve Eğitim Merkezi’nin açılışına, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Belediye Başkanı Bilal Eker ve DOĞAKA Kahramanmaraş İl Koordinatörü Yusuf Köleli katıldı. Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde açılan Yarıyıl Tatili Gençlik ve Eğitim Merkezi, öğrencilere yarıyıl tatili boyunca sosyal aktivite ve eğitim faaliyetleri hizmeti verecek. Merkezde her gün iki öğretmen hazır bulunacak. Bu öğretmenler nezaretinde öğrenciler hem sosyal faaliyet yapma imkanı bulurken hem de ihtiyaç duydukları konularda öğretmen desteği alacaklar. Merkezdeki rehber öğretmen aracılığıyla da ihtiyaç duyan öğrenci velilerine öğrencilerin birinci yarıyıl sonunda elde ettikleri karneleri üzerinden rehberlik ve yönlendirme desteği verilecek.

Açılış programında konuşan ve çocuklarla birlikte etkinliklere katılan Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, "İlçemizde birinci önceliğimiz eğitim ve gençler. Bu nedenle eğitim öğretim yılı boyunca olduğu gibi bu tatil döneminde de gençlerimizin yanında olmak istedik. İlçemiz Sosyal imkanları kısıtlı olan bir ilçe. Bu nedenle gençlerimize bu alanda destek olmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüz önderliğinde Belediyemizin ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzün destekleri ile gençlerimize değişik alanlarda hizmet sunacak bir birim oluşturduk. Yarıyıl tatilini daha bilinçli ve daha verimli geçirmek isteyen öğrencilerimize bu imkanı sağlayacağız. Bu birimin oluşmasında emeği geçen Belediye Başkanımız Bilal Eker'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Turaç'a ve Gençlik Spor Müdürümüz İbrahim Yener'e teşekkür ediyorum, gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Bilal Eker ise, ‘Gençlerimiz bizim için çok önemli, onların hayata en iyi şekilde hazırlanması için elimizden geleni yapıyoruz’ diyerek, “İlçemizde eğitim öğretim anlamında güzel bir dönem geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemde yapılacak olan sınavlar başta olmak üzere ikinci dönemki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine öğrencilerimizin en güzel şekilde hazırlanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde yarıyıl tatilinde gerek ilçemizde öğrenim gören gerekse de tatillerini ilçemizde geçirmek için buraya gelen öğrencilerimize güzel ve kaliteli vakit geçirmeleri için bir organizasyon gerçekleştirdik. Burada gençlerimiz nöbetçi öğretmenlerimiz eşliğinde sportif ve sosyal etkinlikler gerçekleştirip film izleyebildikleri gibi ihtiyaç duydukları derslerde ve konularda öğretmen desteği de alabilmektedirler. Bu şekilde güzel bir organizasyonda bizlere destek oldukları için başta Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Turaç'a ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz İbrahim Yener'e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da, eğitimin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bu ekip havasını yakalayan kurumlar ve birimler için başarıya ulaşmak oldukça kolaydır. Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler Kaymakamımız Sayın Talat Tabur liderliğinde güzel bir ekip olduk. Gerek sayın kaymakamımız gerekse de belediye başkanımız Sayın Bilal Eker bize her alanda imkan sunmakta ve destek olmaktadırlar. Bu desteklerden aldığımız güç ile öğrencilerimize daha güzel, daha kaliteli eğitim sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Eğitimde başarı için tatil dönemlerinin iyi ve amacına uygun geçirilmesi çok önemlidir. Gerek öğrencilerimizin sosyalleşmesi, kendini ifade etmesi, gerekse de eğitim öğretim faaliyetlerine olumlu bir şekilde hazırlanması için bu merkezimizde gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin anlamı ve önemi çok büyüktür. İkinci yarıyılda bakanlığımızın 2023 vizyon belgesi kapsamında yürüteceğimiz eğitim faaliyetlerinde öğrencilerimizin her yönüyle kendilerini ortaya koyabilmeleri, becerileri geliştirmeleri, güçlü yönlerini belirleyerek bu yönde ilerlemeleri ve sınavlarda başarılı olmaları için ilçemizde faaliyet gösteren kurumlarımızla ve öğrenci velilerimizle işbirliği içerisinde çalışacağız.

Bu anlamda öğrencilerimizin deşarj olmaları, moral ve motivasyonlarının yüksek olması için bu merkezimiz bizim için çok önemli. Merkezimizde öğrencilerimize ve yarıyıl tatilini ilçemizde geçirecek olan misafir öğrencilerimize sosyal aktivite ve ders konularında öğretmen desteği verilecek. Bu merkezimizin öğrencilerimizin kullanımına sunulmasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta Kaymakamımız Sayın Talat Tabur'a, Belediye Başkanımız Sayın Bilal Eker'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz İbrahim Yener'e, bu güzel binayı ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediyemize, ayrıca bu faaliyetleri yürüten Şube Müdürümüz Sayın Yahya Acer'e ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Recep Özer'e teşekkür ediyorum, öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra Kaymakam Talat Tabur ve Belediye Başkanı Sayın Bilal Eker, merkezde bulunan öğrencilerle masa tenisi oynadılar ve film izlediler.

















