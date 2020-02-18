banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekinözü’nde yaban hayvanlarına yem desteği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Ekinözü ilçesindeki dağlık alanlara yem bıraktı.

Ekinözü’nde yaban hayvanlarına yem desteği
Balik Dunyasi Reklam

Havaların soğumaya başlamasıyla yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri, Elbistan ve Göksun ilçelerinin ardından Ekinözü ilçesinde de doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı. Dağlık bölgelere arazi araçları ve traktörlerle getirilen yonca, buğday ve mısırdan oluşan 1 ton yem, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına bırakıldı.

Vatandaşların da destek verdiği yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvan popülasyonu da destekleniyor. Doğal hayatın devamı için yem bırakma çalışmalarının ve gayretlerinin süreceği belirtildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ekinözü’ndeYabanHayvanlarınaYemDesteği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129